Rusya, İngiltere'ye nota verince çatışma riski yükseldi: Meslektaşlarımız anlamazsa bombalarız

Karadeniz'de Rusya ve İngiltere arasında dün yaşanan sıcak temasın ardından başlayan gerilim devam ediyor. Dün yaşanan olayın ardından her iki ülkeden de peş peşe açıklamalar yapılmasının ardından İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı. Bronner ile yapılan görüşmenin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye protesto notası verildiğini duyurdu.
LONDRA'YA UYARI: ANLAMAZLARSA BOMBALARIZ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova İngiltere'yi yüzsüzlükle ve yalanclıkla suçlarken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Rus haber ajanslarına verdiği demeçte, "Biz ne yapabiliriz? Aklıselime davet edebiliriz, uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep edebiliriz. Bunun bir faydası olmazsa, meslektaşlarımız bundan anlamazsa sadece hedefin güzergahını değil, kendisini de bombalayabiliriz" ifadelerini kullandı.
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OLASI SONUÇLARIN SORUMLUSU İNGİLTERE'DİR
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İngiliz Donanmasına ait geminin Rusya karasuların ağır ihlali, Rusya tarafından tehlikeli ve kışkırtıcı eylem olarak görülerek güçlü bir protestoda bulunuldu. Bu tür provokasyonların tekrarlanması durumunda oluşacak olası sonuçlardan, İngiliz tarafı sorumlu olacaktır" denildi.
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