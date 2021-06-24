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    • Dünya
    • 24.06.2021 22:35
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    • 24.06.2021 23:12
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    Rusya, İngiltere'ye nota verince çatışma riski yükseldi: Meslektaşlarımız anlamazsa bombalarız

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronner ile yapılan görüşmede, İngiltere'ye protesto notası verildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Londra'nın sınır ihlaline devam etmesi halinde bombalanacağını belirtti. Rus jetleri ve gemileri Karadeniz'de kara sularını ihlal eden İngiliz savaş gemisi HMS Defender'ı hedef almıştı. Haberin detayları...

    İHA
    takvim.com.tr
    Rusya, İngiltere'ye nota verdi

    Karadeniz'de Rusya ve İngiltere arasında dün yaşanan sıcak temasın ardından başlayan gerilim devam ediyor. Dün yaşanan olayın ardından her iki ülkeden de peş peşe açıklamalar yapılmasının ardından İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı. Bronner ile yapılan görüşmenin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye protesto notası verildiğini duyurdu.

    LONDRA'YA UYARI: ANLAMAZLARSA BOMBALARIZ

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova İngiltere'yi yüzsüzlükle ve yalanclıkla suçlarken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Rus haber ajanslarına verdiği demeçte, "Biz ne yapabiliriz? Aklıselime davet edebiliriz, uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep edebiliriz. Bunun bir faydası olmazsa, meslektaşlarımız bundan anlamazsa sadece hedefin güzergahını değil, kendisini de bombalayabiliriz" ifadelerini kullandı.

    İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı savaş gemisi HMS Defender'ın 23 Haziran rotası

    OLASI SONUÇLARIN SORUMLUSU İNGİLTERE'DİR

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İngiliz Donanmasına ait geminin Rusya karasuların ağır ihlali, Rusya tarafından tehlikeli ve kışkırtıcı eylem olarak görülerek güçlü bir protestoda bulunuldu. Bu tür provokasyonların tekrarlanması durumunda oluşacak olası sonuçlardan, İngiliz tarafı sorumlu olacaktır" denildi.

    İNGİLTERE RUSYA'NIN İDDİALARINI REDDEDİYOR

        Rusya Savunma Bakanlığı, dün Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yapıldığını açıklamıştı. İngiltere ise, Rusya'nın uyarı atışı yaptığına dair açıklamaları reddedmiş, HMS Defender'ın uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yaptığını belirtmişti.

        Savunma Bakanı Ben Wallace yazılı açıklamasında, "Kraliyet Donanması her zaman uluslararası hukuku koruyacak ve zararsız geçişle ilgili yasadışı müdahaleyi kabul etmeyecek" dedi.

        Uluslararası deniz hukuku uyarınca, zararsız geçiş, bir geminin güvenliğini etkilemediği sürece başka bir devletin karasularından geçmesine izin verir.

        Wallace'ın açıklamasında, İngiliz savaş gemisi HMS Defender'ın gerçek mühimmatın kullanıldığı bir Rus tatbikatı konusunda uyarıldığını ve tatbikatın konumunun geminin menzili dışında yapıldığı konusunda bilgilendirildikleri yer aldı. Wallace, Rus uçağının da savaş gemisinin 500 feet (152.4 m) üzerinden geçtiğini söyledi.

        Wallace, "Bu uçak, HMS Defender için acil bir tehdit oluşturmadı, ancak bu manevralardan bazıları da ne güvenli ne de profesyoneldi. HMS Defender, deniz telsizi üzerinden birkaç kez Rus birimlerine her zaman nazik ve profesyonel şekilde yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

            İngiltere, Rusya'nın hatalı bilgi yaydığını ve Rusya'nın açıklamalarına itiraz ettiğini, hiçbir uyarı ateşi açılmadığını ve Kraliyet Donanması destroyeri Defender'ın yoluna hiçbir bomba düşmediğini söylüyor.

            İngiltere Başbakanı Boris Johnson, savaş gemisinin yasalara uygun hareket ettiğini ve uluslararası sularda bulunduğunu söylemiş, "Önemli olan nokta, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımamamızdır. Orası Ukrayna suları ve o suları bir yerden bir yere gitmek için kullanmak tamamen doğru" demişti.

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            Rusya, İngiltere'ye nota verdi
            Haberler Dünya Rusya, İngiltere'ye nota verince çatışma riski yükseldi: Meslektaşlarımız anlamazsa bombalarız