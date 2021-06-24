Rusya, İngiltere'ye nota verince çatışma riski yükseldi: Meslektaşlarımız anlamazsa bombalarız

Wallace'ın açıklamasında, İngiliz savaş gemisi HMS Defender'ın gerçek mühimmatın kullanıldığı bir Rus tatbikatı konusunda uyarıldığını ve tatbikatın konumunun geminin menzili dışında yapıldığı konusunda bilgilendirildikleri yer aldı. Wallace, Rus uçağının da savaş gemisinin 500 feet (152.4 m) üzerinden geçtiğini söyledi.

Wallace, "Bu uçak, HMS Defender için acil bir tehdit oluşturmadı, ancak bu manevralardan bazıları da ne güvenli ne de profesyoneldi. HMS Defender, deniz telsizi üzerinden birkaç kez Rus birimlerine her zaman nazik ve profesyonel şekilde yanıt verdi" ifadelerini kullandı.