Son dönemde bölge saldırılarını artıran Rusya destekli gruplar sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırmaya devam ediyor. 5 Mart 2020'de Moskova'da imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam eden Suriye ordusu Idlib'in güneyi için büyük bir operasyona hazırlanıyor.