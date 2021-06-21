Son dönemde bölge saldırılarını artıran Rusya destekli gruplar sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırmaya devam ediyor. 5 Mart 2020'de Moskova'da imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam eden Suriye ordusu Idlib'in güneyi için büyük bir operasyona hazırlanıyor.
SALDIRILAR ARTARAK DEVAM EDİYOR
Sabah'ın haberine göre Esed rejim güçleri, sabahın erken saatlerinde İdlib'in güneyindeki İhsim, Meşşun, Mastuma, Sfohin, Filyfil, Kensafra ve Belyun köylerine topçu saldırısı düzenledi. İdlib Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan köylere düzenlenen saldırı milyonlarca sivilin yaşadığı İdlib'de büyük korku yarattı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre İdlib'in güneyinde yer alan Bara'da 2, İhsim'de 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.