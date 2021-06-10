Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın Brüksel'de yapacağı görüşme öncesi Suriye'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

İDLİB'E PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 13 sivil yaralandı.

Yaralanan 13 sivil çevredeki hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, sabahın erken saatlerinden İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye, Mozara, Belyun, Fattira ve Keferavid köylerine hava saldırı düzenledi.

SİVİLLER TÜRKİYE SINIRINA DOĞRU GÖÇ ETMEYE BAŞLADI

Esad birlikleri de İdlib'in güneyini topçu ateşine tuttu. 15 Farklı noktaya 80'den fazla füze ile vuruldu. Saldırılarda HTŞ Sözcüsü Ebu Halid Şam'da hayatını kaybetti. Saldırınların artması üzerine bölgede bulunan siviller evlerini boşaltarak Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladı.

İdlib'de son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da varılan mutabakatta ateşkes sağlanmıştı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Gelişmelerin Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joed Biden'ın görüşmesinden hemen önce yaşanması dikkat çekti.

NATO Liderler Zirvesi 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye-ABD ilişkilerini ve NATO özelinde de güvenlik alanındaki başlıkları konuşacakları bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor.