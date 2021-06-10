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    • 10.06.2021 19:12
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    • 10.06.2021 19:12
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    'e havadan ve karadan saldırı! Esad rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rus savaş uçakları...

    Son dakika haberleri... 'de Beşşar Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, 'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 13 sivil yaralandı. Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinin 'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, sabahın erken saatlerinden 'in güneyindeki Cebel Zaviye, Mozara, Belyun, Fattira ve Keferavid köylerine hava saldırı düzenledi. Saldırıların Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi olması dikkat çekti.

    İdlib'e havadan ve karadan saldırı!

    Başkan Erdoğan ve Başkanı Biden'ın 'de yapacağı görüşme öncesi 'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

    İDLİB'E PEŞ PEŞE SALDIRILAR
    Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, 'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 13 sivil yaralandı.

    Yaralanan 13 sivil çevredeki hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

    Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinin 'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, sabahın erken saatlerinden 'in güneyindeki Cebel Zaviye, Mozara, Belyun, Fattira ve Keferavid köylerine hava saldırı düzenledi.

    SİVİLLER TÜRKİYE SINIRINA DOĞRU GÖÇ ETMEYE BAŞLADI
    Esad birlikleri de İdlib'in güneyini topçu ateşine tuttu. 15 Farklı noktaya 80'den fazla füze ile vuruldu. Saldırılarda HTŞ Sözcüsü 'da hayatını kaybetti. Saldırınların artması üzerine bölgede bulunan siviller evlerini boşaltarak sınırına doğru göç etmeye başladı.

    İdlib'de son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti 'da varılan mutabakatta ateşkes sağlanmıştı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

    DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
    Gelişmelerin Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı 'ın görüşmesinden hemen önce yaşanması dikkat çekti.

    14 Haziran'da 'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı 'ın, Türkiye-ABD ilişkilerini ve özelinde de güvenlik alanındaki başlıkları konuşacakları bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor.

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    Haberler Güncel İdlib'e havadan ve karadan saldırı! Esad rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rus savaş uçakları...