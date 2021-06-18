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    • Dünya
    • 18.06.2021 22:56
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    • 18.06.2021 23:01
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    ’da son 24 saatte 2 bin 439 yeni vaka tespit edildi

    ’da yeni tip koronavirüsü (-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 439 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 752 bin 872’ye ulaştığını açıkladı. Haberin detayları...

    İHA
    Fransa’da vaka sayıları...

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 439 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 752 bin 872'ye ulaştığı bildirildi.

    Son 24 saatte 68 kişinin -19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 702'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 740'ı yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 738 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

    /, ve aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 47 milyon 626 bin 153 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 31 milyon 712 bin 896'sına tek doz, 15 milyon 913 bin 257'sine ise iki doz aşı yapıldı.

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