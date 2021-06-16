



Artık emekliye ayrılması beklenen Hubble'ın yerine NASA'nın, Avrupa ve Kanada uzay ajansları ile geliştirdiği yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu kasımda dünyanın yaklaşık bir buçuk milyon kilometre uzağındaki bir noktaya fırlatması planlanıyor.

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