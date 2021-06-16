Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.06.2021 22:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2021 22:43
    ABONE OL

    duyurdu: gözlemlerini durdurdu

    () bir bilgisayarda yaşanan sorun nedeniyle ’nun tüm astronomik görüntülemelerinin 3 gündür durdurulduğunu duyurdu.

    NASA, Hubble Uzay Teleskobu gözlemlerini durdurdu

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bilim aygıtlarını kontrol eden 1980'lerden kalma bir bilgisayarın, bellek kartındaki muhtemel kötüleşme nedeniyle pazar gününden beri kapalı tutulduğunu açıkladı.



    Söz konusu bilgisayarın denemelere rağmen çalışmaması üzerine yedek bellek karta geçiş için uğraşıldığı vurgulanan açıklamada, başarılı olunursa teleskobun önce bir gün boyunca test edileceği, ardından bilim aygıtlarının açılarak gözlemlere devam edileceği belirtildi.



    Açıklamada, şu an için teleskop üzerinde bulunan kamera ve diğer enstrümanların güvenli modda bekletildiğinin altı çizildi.



        1990'DAN BERİ UZAY GÖZLEMLERİ
        NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, uzaya fırlatıldığı 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.



        Artık emekliye ayrılması beklenen Hubble'ın yerine NASA'nın, Avrupa ve Kanada uzay ajansları ile geliştirdiği yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu kasımda dünyanın yaklaşık bir buçuk milyon kilometre uzağındaki bir noktaya fırlatması planlanıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
        Haberler Dünya NASA duyurdu: Hubble Uzay Teleskobu gözlemlerini durdurdu