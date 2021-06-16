"16,5 MİLYON AVRO YARDIM VE HARAÇ TOPLADI"

Terör örgütü PKK'ya 12 sayfa ayrılan raporda, eli kanlı örgütün Almanya'da 14 bin 500 üyesi bulunduğu, 16,5 milyon Euro yardım ve haraç topladığı ifade edildi.

Raporda, 2013'ten bu yana Almanya'dan PKK'ya katılmak üzere 290 kişinin Türkiye, Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyine gittiği aktarılarak, bunlardan 32'sinin öldüğü ve 150'sinin de Almanya'ya geri döndüğü kaydedildi.