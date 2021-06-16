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    • Dünya
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    • 16.06.2021 18:46
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    Raporu'nda " PKK" vurgusu!

    Son dakika haberleri... 'da iç istihbarattan sorumlu nın 2020 Raporu'nda PKK'nın karanlık yüzü bir kez daha ortaya kondu. 420 sayfalık raporda, şiddetin terör örgütü PKK'nın stratejik bir seçeneği olmaya devam ettiği vurgulandı. eli kanlı örgütün Almanya'da 14 bin 500 üyesi bulunduğu, 16,5 milyon Euro yardım ve haraç topladığı ifade edildi. İşte detaylar...

    AA
    Terör ögütü PKK, Alman raporunda!

    Türkiye'nin kararlılıkla mücadele etiiği terör örgütü PKK'nın karanlık yüzünü batı isemese de görmeye başlıyor.

    Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatının 2020 Raporu'nda terör örgütü PKK'nın karanlık yüzü bir kez daha ortaya kondu.

    ŞİDDET TERÖR ÖRGÜTÜNÜN STRATEJİK BİR SEÇENEĞİ
    İçişleri Bakanı Bakanı Horst Seehofer tarafından kamuoyuna tanıtılan ve Anayasayı Koruma Teşkilatınca hazırlanan 420 sayfalık raporda, şiddetin PKK'nın stratejik bir seçeneği olmaya devam ettiği vurgulandı.

    PKK'nın Almanya'daki en büyük yabancı aşırılık yanlısı grup olmaya devam ettiği belirtilen raporda, terör örgütünün Almanya'da kendi açısından gerekli görmesi durumunda şiddet uygulayabilecek durumda olduğuna işaret edildi.

    "16,5 MİLYON AVRO YARDIM VE HARAÇ TOPLADI"
    Terör örgütü PKK'ya 12 sayfa ayrılan raporda, eli kanlı örgütün Almanya'da 14 bin 500 üyesi bulunduğu, 16,5 milyon Euro yardım ve haraç topladığı ifade edildi.

    Raporda, 2013'ten bu yana Almanya'dan PKK'ya katılmak üzere 290 kişinin Türkiye, Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyine gittiği aktarılarak, bunlardan 32'sinin öldüğü ve 150'sinin de Almanya'ya geri döndüğü kaydedildi.

        SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTE MİLİTAN DEVŞİRME PEŞİNDELER
        Terör örgütü PKK'nın Almanya'da gençlerin beyinlerini yıkadığı vurgulanan raporda, örgütün sosyal medyayı aktif kullanarak örgüte militan devşirme peşinde olduğu belirtildi.

        İstihbarat raporunda, Almanya'da "sözde festival" adı altında düzenlenen etkinliklerin, terör örgütünün propagandasını yayma ve militanları arasındaki kaynaşmayı sağlaması için yapıldığı kaydedildi.

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