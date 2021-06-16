SORU SORAN MUHABİRE BAĞIRDI

Basın toplantısının ardından kürsüden ayrılan Biden'a, kapıdan çıktığı sırada bir muhabir, "Putin'in davranışlarını değiştireceğine sizi ne bu kadar inandırıyor" diye sordu. "Benim böyle bir güvencem yok, neler oluyor neden hep böyle yapıyorsun" diyerek muhabire bağıran Biden, "Ben ne zaman böyle bir şey söyledim" diyerek yüklendi.