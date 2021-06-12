G7 Zirvesi için İngiltere'nin Cornwall kentinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Zirve kapsamında bir dizi görüşme gerçekleşirdi.
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden İngiltere'de dünya gündemine düşen bir olaya imza attı.
Dün gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası konakladığı Tregenna Castle Hotel'e dönen Joe Biden ve eşi Jill Biden, akşam yemeği yemek üzere bahçe katında bulunan restorana indi.
YEMEK YEMEK İSTEDİĞİ MASA DOLU OLUNCA MUHABİRLERİ KOVDURDU
Restoranda eşi Jill Biden ile baş başa kalmak isteyen ABD Başkanı'nı, masada oturan iki muhabiri hedef aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre restoranda bulunan BBC muhabirleri Jon Sopel ve Morgan Gisholt Minard, Biden çiftinin korumaları tarafından uyarıldı.
Masalarını boşaltmaları "rica edilen" iki muhabir, adeta restorandan kovuldu.