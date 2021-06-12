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    • Dünya
    • 12.06.2021 17:51
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    • 12.06.2021 19:16
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    oturmak istediği masadaki muhabirlerini kovdu!

    Son dakika haberleri... ve eşi dünya gündemine düşen bir olaya imza attı. ’nin kentinde bulunan Biden çifti konakladıkları otelde yemek yemek için otelin restoranına indi. Oturmak istedikleri masada muhabirlerinin oturduğunu gören Biden çifti, korumalarına verdikleri emirle muhabirleri masadan kovdu.

    Biden muhabirleri masadan kovdu!

    G7 Zirvesi için İngiltere'nin Cornwall kentinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Zirve kapsamında bir dizi görüşme gerçekleşirdi.

    ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden İngiltere'de dünya gündemine düşen bir olaya imza attı.

    Dün gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası konakladığı Tregenna Castle Hotel'e dönen Joe Biden ve eşi Jill Biden, akşam yemeği yemek üzere bahçe katında bulunan restorana indi.

    YEMEK YEMEK İSTEDİĞİ MASA DOLU OLUNCA MUHABİRLERİ KOVDURDU
    Restoranda eşi Jill Biden ile baş başa kalmak isteyen ABD Başkanı'nı, masada oturan iki muhabiri hedef aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre restoranda bulunan BBC muhabirleri Jon Sopel ve Morgan Gisholt Minard, Biden çiftinin korumaları tarafından uyarıldı.

    Masalarını boşaltmaları "rica edilen" iki muhabir, adeta restorandan kovuldu.

        Korumalar ve otel personeli tarafından masaları boşaltılan muhabirlerin o anlarında yakınlarda bulunan Joe Biden, durumu gülümseyerek izledi.

        Masadan kaldırıldığı sırada kendisini izleyen Biden'la konuşan BBC muhabirinin eşyalarını toplayarak gittiği o anlar sosyal medyada da ses getirdi.

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        Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden oturmak istediği masadaki BBC muhabirlerini kovdu!