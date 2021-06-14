SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'la görüşmesi öncesinde Yunan Başbakan Miçotakis Fransızlara konuştu! 'Durum çoktan kontrolden çıktı

Yunan Başbakanı Miçotakis, iki ülke arasındaki en büyük görüş ayrılığının deniz yetki sınırlarının belirlenmesi olduğunu belirterek, "Büyük görüş ayrılıklarımızın bulunduğu sır değil. Ancak Türkiye ile yan yana yaşayacağız. Görüş ayrılıklarımızı, gerginliği tırmandırma yoluna başvurmadan, medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız"dedi.
NATO'NUN DA YARARINA
İki ülkenin ortak ekonomik çıkarlarının bulunduğunu ve bu alanda işbirliği yapabileceklerini vurgulayan Miçotakis, "Türkiye ve Yunanistan, NATO üyesidir. Ayrılıkların barışçıl yollardan çözülmesi ve gerginliğin tırmandırılmaması, NATO'nun da yararınadır" ifadelerini kullandı. Miçotakis, "Yunanistan ve Kıbrıs'a (Rum kesimi) karşı Doğu Akdeniz'de ne yaşanıyorsa, bunun Türkiye'nin AB ile ilişkilerine etkisi oluyor. Türkiye ile ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmalıyız. Bu çerçeve de uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine dayanmalıdır" şeklinde konuştu.
Sığınmacılar konusunda ise Yunanistan'ın binlerce sığınmacıyı zorla Türkiye'ye geri ittiğini inkâr eden Miçotakis şunları söyledi: "Geri itmeler yok. Ancak işimiz sınırlarımızı korumak. Sınırlarımızı korumak için de elimizdeki tüm araç ve imkânları kullanıyoruz. Meriç'teki polislerimiz ve sahil güvenlik güçlerimiz, sığınmacıları karşılama heyeti ya da turist bürosu değil."