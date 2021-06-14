SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'la görüşmesi öncesinde Yunan Başbakan Miçotakis Fransızlara konuştu! 'Durum çoktan kontrolden çıktı

'ATİNA, TÜRK İHA'LARINA KARŞI ÇARESİZ'

Yunanistan, üç yıldır Ege ve Meriç'te kullanılan Türk İHA'ları (insansız hava aracı) ile baş edemiyor. Yunan kurmaylar, ilk kez 2018'de Rodos Adası açıklarında uçan Türk İHA'larının faaliyetlerini sınırlandırabilmek için uğraşıyor. Yunan Real gazetesi, "Durum çoktan kontrolden çıktı. Türk İHA'ları ile ne yapacağız? Bu konuda farklı görüşler var. Kimilerine göre, Yunanistan ilk andan itibaren tepki göstermeliydi. Kimilerine göre ise böyle bir durumda Türk-Yunan ilişkileri daha da gerilecekti. Ortada önemli bir sorun var ve çözüm bulunmalı" diye yazdı. Haberde ayrıca, Yunanistan'ın İHA üretme planlarında önemli bir ilerleme kaydedilemediği belirtilerek, "Türkiye 20 yıldır İHA teknolojisine yatırım yapıyor. Bu teknolojinin askeri çatışmalarda ne kadar önemli rol oynadığı Libya ve Karabağ'da kanıtlandı" denildi.