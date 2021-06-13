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    • 14.06.2021 07:59
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    SON DAKİKA: -Biden arasındaki kritik görüşme bugün! İşte masadaki konular

    Türkiye ve Amerikan medyasının kilitlendiği kritik görüşme için geri sayım sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı bugün 'nin yapılacağı Brüksel'de görüşecek. İki ismin yapacağı görüşmenin Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor. Peki, Erdoğan-Biden görüşmesinde hangi konular masaya yatırılacak? İşte kritik zirve öncesi masadaki konular.

    Kritik görüşme bugün! İşte masadaki konular

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmenin de olacağı NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bugün masada birçok başlığın olacağı, ilişkilerin gerilmesine neden olan F-35 konusundan Biden'ın sözde soykırım iddialarına kadar birçok alanda önemli konular liderler düzeyinde masaya yatırılacak. Görüşme Türkiye saati ile 18.00'da gerçekleşecek.



    ERDOĞAN: BU ÖNEMİN ALTINI ÇİZECEĞİZ
    Başkan Erdoğan, "İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. Müttefiklerimizle birlikte ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz." dedi. NATO'nun farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağladığını belirten Erdoğan, "Bu süreçte güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik başta olmak üzere ittifakın temelinde yer alan karar alma mekanizmalarından ve ilkelerden taviz verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Zirvede de inşallah bu hususları vurgulayacağız. " diye konuştu.



    Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacakları görüşmeye ilişkin yaptığı son dakika açıklamalarında "Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz." dedi.



    "ABD İLE YENİ TANIŞMADIK"
    Erdoğan, bir gazetecinin, "ABD yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımalarının Türkiye'ye karşı bir tutum olduğunu kabul edersek, bu zirveyle açıkladığınız hedeflerinize ulaşmanız ne kadar mümkün olabilir?" sorusuna şu karşılığı verdi: "Amerika ile Amerika'nın liderleriyle yeni tanışan birisi değilim. Yani Bush döneminden itibaren, bu süreç içerisinde gerek Sayın Obama ile olan bir sürecimiz var, yine bu arada işte malum Trump ile olan bir sürecimiz var. Şimdi de Biden ile olan bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde de hepsiyle kötü günlerimiz oldu diyemem.


        Genelde çok çok başarılı çalışmalar yaptık. 'Bu başarılı çalışmalar esnasında Amerika gibi bir ülkeden Türkiye'nin beklentileri acaba tam manasıyla karşılığını buldu mu?' derseniz ona da 'Buldu' diyemem. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte bunu bulalım. Çünkü şu anda NATO ülkeleri içerisinde üzerine düşen görevleri yerine tam manasıyla getiren ülkelerden bir tanesi, ilk beşin içerisinde olmak suretiyle Türkiye'dir.

        Bu tabii önemli bir durum. Bunu kendileri de takdir ediyorlar, kabul ediyorlar. Şu anda da benim Sayın Biden ile geçmişe yönelik görüşmelerimde ilk defa bir araya gelmeyeceğiz. Geçmişte kendileriyle gerek evimde ziyaret etmek suretiyle gerek Amerika'da bulunduğumuz yerde bir araya gelmek suretiyle birçok görüşmelerimiz oldu.



        "AYNI KARARLILIK İÇERİSİNDE OLURUZ"
        Yani kendisi Obama'nın yardımcısı olduğu dönemde de yine sık sık görüştüğümüz bir dostumuz. Şu anda da temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz. NATO ile ilgili de aynı kararlılık içerisinde oluruz. NATO'da da biz yapılan ödemeleri de yerine getiren ülkelerden, müstesnalardan bir tanesiyiz."


        MASADA GÜNDEME GELECEK DİĞER BAŞLIKLAR
        Erdoğan-Biden görüşmesinde ayrıca;

        F-35 krizi
        S-400 konusu
        Doğu Akdeniz
        Suriye meselesi
        ABD'nin YPG-PKK terör örgütlerine verdiği destek
        Libya gibi konuların da değerlendirilmesi bekleniyor.



        BEYAZ SARAY AÇIKLADI
        Beyaz Saray güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede ele alınacak konuları açıkladı.



            SURİYE VE LİBYA MASADA
            Sullivan, Erdoğan-Biden ikilinin Suriye ve Libya'yı da ele alacağını açıkladı.

            AFGANİSTAN MESELESİ
            Jake Sullivan ayrıca, ABD'nin Afganistan'daki elçiliklerinin nasıl güvende tutulacağına ilişkin de Biden'ın, Başkan Erdoğan'la konuşmak istediğini belirtti.

            ZİRVE ÖNCESİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ
            Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi Macaristan Başbakanı Victor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü.



            BAŞKAN ERDOĞAN BRÜKSEL'DE
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e geldi.

            Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer karşıladı.



                BAŞKAN ERDOĞAN'A EŞLİK EDEN HEYET
                Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Brüksel'e geldi.

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan-Biden arasındaki kritik görüşme bugün! İşte masadaki konular