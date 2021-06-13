



"AYNI KARARLILIK İÇERİSİNDE OLURUZ"

Yani kendisi Obama'nın yardımcısı olduğu dönemde de yine sık sık görüştüğümüz bir dostumuz. Şu anda da temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz. NATO ile ilgili de aynı kararlılık içerisinde oluruz. NATO'da da biz yapılan ödemeleri de yerine getiren ülkelerden, müstesnalardan bir tanesiyiz."



MASADA GÜNDEME GELECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Erdoğan-Biden görüşmesinde ayrıca;



F-35 krizi

S-400 konusu

Doğu Akdeniz

Suriye meselesi

ABD'nin YPG-PKK terör örgütlerine verdiği destek

Libya gibi konuların da değerlendirilmesi bekleniyor.