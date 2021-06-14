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    • Dünya
    • 14.06.2021 23:45
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    • 14.06.2021 23:54
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    'da son 24 saatte 689 koronavirüs vakası tespit edildi

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 689 yeni vaka kaydedildi. Koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,5'e düştü. Haberin detayları...

    AA
    Fransa'da vaka sayısı açıklandı

    Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 63 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 483'e çıktı.

    Virüs tespit edilen kişi sayısı 689 artışla 5 milyon 741 bin 354'e yükseldi.

    Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,5'e düştü.

    Hastanelerde 2 bin 68'i yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 374 kişinin tedavisi devam ediyor.

    Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 30 milyon 472 bin 434'e ulaştı, bunlardan 16 milyon 126 bin 305'ine ikinci doz uygulandı.

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