Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 63 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 483'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 689 artışla 5 milyon 741 bin 354'e yükseldi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,5'e düştü.

Hastanelerde 2 bin 68'i yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 374 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 30 milyon 472 bin 434'e ulaştı, bunlardan 16 milyon 126 bin 305'ine ikinci doz uygulandı.