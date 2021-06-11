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    400 milyon dolarlık serveti olan Roc Sandford Rothschild ailesine kızıp köye yerleşti (Dünya haberleri)

    Yaklaşık 400 milyon dolarlık serveti olan Roc Sandford Rothschild, ailesine kızdı. Çocuklarıyla tamamen doğal bir hayat yaşamaya başladı. Amca 4. Baron Jacob Rothschild, yeğeni Roc Sandford Rothschild'i, şatoya geri dönmesi için ikna edemedi.

    Zengin ve yoksul!

    Dünyanın en zengin işadamlarından olan 4. Baron Jacob Rothschild'in yeğeni öz yeğeni Roc Sandford Rothschild, ailesiyle arası açılınca, 'da bir tarihi bina satın aldı. 4 çocuğuyla birlikte buraya yerleşti.

    200'e yakın koyun besleyerek tamamen doğal bir hayat yaşamaya başladı. Uyku tulumu ve özel taş bir odada kış ayını geçirirken çok soğuk günlerde ise küçük bir ısıtıcıyla odayı ısıttığını anlattı. "Ben şebeken (Rothschild ailesi) ayrıldım. Böyle çok daha mutluyum. Çocuklarım eylemlerine katılıyor. Ben de gidiyorum. Yeni bir dünya istiyorsak biz bu yeni kurallara uymalıyız" açıklamasını yaptı.

    Yaklaşık 400 milyon dolara yakın serveti olan Sandford, "Hayvanlarımdan süt sağarken çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya 400 milyon dolarlık serveti olan Roc Sandford Rothschild ailesine kızıp köye yerleşti (Dünya haberleri)