400 milyon dolarlık serveti olan Roc Sandford Rothschild ailesine kızıp köye yerleşti (Dünya haberleri)

Dünyanın en zengin işadamlarından olan 4. Baron Jacob Rothschild'in yeğeni öz yeğeni Roc Sandford Rothschild, ailesiyle arası açılınca, İskoçya'da bir tarihi bina satın aldı. 4 çocuğuyla birlikte buraya yerleşti.

200'e yakın koyun besleyerek tamamen doğal bir hayat yaşamaya başladı. Uyku tulumu ve özel taş bir odada kış ayını geçirirken çok soğuk günlerde ise küçük bir ısıtıcıyla odayı ısıttığını anlattı. "Ben şebeken (Rothschild ailesi) ayrıldım. Böyle çok daha mutluyum. Çocuklarım küresel ısınma eylemlerine katılıyor. Ben de gidiyorum. Yeni bir dünya istiyorsak biz bu yeni kurallara uymalıyız" açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 400 milyon dolara yakın serveti olan Sandford, "Hayvanlarımdan süt sağarken çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

HABERİNİZ OLSUN

THE Economist, New York Times'in neden etkili bir haber tarzı olduğunu yazdı: Kraliçe II. Elizabeth'in bir okulu ziyaret etmesini düşünün. Çok özel bir ziyarette Kraliçe II. Elizabeth'in giydiği kıyafetin terzisinin, eldiveninin markasının yanındaki korumasının geçmişini ve o anki ruh halini haberde görebilirsiniz. Sadece bu da değil. Kraliçe II. Elizabeth'in sözlerinin hangi mesajlar içerdiğini de size yansıtır. Bu da okuyucuya haberi okuduğundan çok Kraliçe'nin yanında olduğu hissini verir. Haberin tüm gizli öznelerini açık şekilde bulabildiğiniz New York Times bu yüzden etkilidir.