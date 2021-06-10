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    • Dünya
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    • 11.06.2021 01:16
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    Rusya ve ABD arasında Pasifik Okyanusu’nda gerginlik! Keşif uçağı engellendi...

    Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait keşif uçağı, Rusya sınırlarına yaklaşmasının ardından Rus savaş uçağı tarafından engellendi. Konuya ilişkin 'ndan açıklama yapıldı.

    Rusya ve ABD arasında gerginlik!

    'ne ait RC-135W tipi stratejik keşif uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya sınırlarına yaklaştı.

    ABD uçağının sınırlara yaklaşması üzerine Rusya'ya ait radar sistemleri devreye girdi.

    'ne ait SU-35 tipi savaş uçağı radar ikazının ardından kalkış yaparak ABD uçağına engelleme yaptı.

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
    tarafından yapılan açıklamada, Rus uçağının ABD uçağını tanımlamasından sonra manevra yaptığını ve Rus sınırlarından uzaklaştığını aktarıldı.

    Rus uçağının uzaklaştırma görevini başarıyla tamamladığı aktaran Bakanlık, Rus uçağının üsse geri döndüğünü ve ABD uçağına yapılan müdahalenin uluslararası kurallara uyguna olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

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