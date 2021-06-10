Almanya’dan kritik WhatsApp kararı! İstihbarat servisleri uygulamalardaki yazışmaları okuyabilecek

Almanya'da istihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışma uygulamalarındaki mesajları okuma imkanı sağlayan karar kabul edildi.
Federal Mecliste yapılan oylamada tasarı 280'e karşı 355 oyla kabul edilirken, 4 milletvekili çekimser kaldı.
ŞİFRELİ MESAJLAR OKUNUP TAKİP EDİLECEK
Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD), şifreli mesajlaşmaları okuyup takip edebilecek.
ENGELLER KALKACAK
Tasarının Eyaletler Meclisinden geçmesi ve Cumhurbaşkanının imzalamasıyla birlikte kanunlaşacak.
Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle ülkenin iç istihbarat servisi BfV, ırkçılık başta olmak üzere birçok terör bağlantılı örgüt ve kişileri takip etmesinin önündeki engeller kalkacak.