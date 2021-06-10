Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 10.06.2021 23:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2021 00:17
    ABONE OL

    Almanya’dan kritik WhatsApp kararı! İstihbarat servisleri uygulamalardaki yazışmaları okuyabilecek

    Son dakika haberleri... Almanya’da flaş bir karar alındı. İstihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışma uygulamalarındaki mesajları okuma imkanı sağlayan karar tasarısı Bakanlar Kurulunun ardından Federal Mecliste de kabul edildi. İşte detaylar...

    İHA
    Alman istihbaratı WhatsApp'ı okuyacak!

    Almanya'da istihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışma uygulamalarındaki mesajları okuma imkanı sağlayan karar kabul edildi.

    Federal Mecliste yapılan oylamada tasarı 280'e karşı 355 oyla kabul edilirken, 4 milletvekili çekimser kaldı.

    ŞİFRELİ MESAJLAR OKUNUP TAKİP EDİLECEK
    Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD), şifreli mesajlaşmaları okuyup takip edebilecek.

    ENGELLER KALKACAK
    Tasarının Eyaletler Meclisinden geçmesi ve Cumhurbaşkanının imzalamasıyla birlikte kanunlaşacak.

    Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle ülkenin iç istihbarat servisi BfV, ırkçılık başta olmak üzere birçok terör bağlantılı örgüt ve kişileri takip etmesinin önündeki engeller kalkacak.

        "VATANDAŞLARIN HAKLARINA MÜDAHALE"
        Muhalefet partileri ise yasayı vatandaşların haklarına müdahale olarak değerlendirerek kabul edilemez olarak nitelendirdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı!
        Haberler Dünya Almanya’dan kritik WhatsApp kararı! İstihbarat servisleri uygulamalardaki yazışmaları okuyabilecek