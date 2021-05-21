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    • Teknoloji
    • 21.05.2021 10:53
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    • 21.05.2021 11:33
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    WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili flaş karar! Belgeler teslim edildi: Türkiye'de uygulanmayacak

    WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi adı altına milyonlarca kullanıcıya dayattığı dijital zorbalık anlaşması 15 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi. Gelen son dakika haberine göre, tartışmalı gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma kapsamında savunması alınan WhatsApp'ın temsilcileri ilgili bilgi ve belgeleri kuruma ulaştırdı. Rekabet Kurumu, "WhatsApp, güncellemesinin Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceğini bildirdi." açıklamasında bulundu.

    WhatsApp'tan flaş karar! Belgeler teslim edildi

    Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren güncellemesinin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.

    Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak 2021'de Kurum tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı anımsatıldı.

    Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta 15 Mayıs 2021'e kadar ertelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

    Türkiye'nin, WhatsApp'ın "veri hırsızlığına yol açabilecek" gizlilik sözleşmesine karşı verdiği mücadele sonuç verdi. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma kapsamında savunması alınan WhatsApp temsilcileri güncellemenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceğini iletti. Bu nedenle WhatsApp'a bu aşamada herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

    SÖZLEŞME TÜRKİYE'Yİ KAPSAMAYACAK
    WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesi Türkiye'yi kapsamayacak. Türkiye'deki kullanıcılar, güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacak ve WhatsApp'ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edecek.



    WHATSAPP'IN VERDİĞİ SÜRE 15 MAYIS'TA SONA ERMİŞTİ
    Sosyal medya platformu Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinin imzalanması için uzattığı süre 15 Mayıs'ta sona erdi. Şirket, sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarında kısıtlamaya gideceğini açıklarken, Rekabet Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin istisna tutulduğu gizlilik sözleşmesi nedeniyle ocak ayında soruşturma başlatmıştı.

        "WHATSAPP TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARI BİLGİLENDİRECEK"
        Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında şirketten bilgi ve belge talep etmişti. Rekabet Kurumu yetkililerinden alınan bilgiye göre, WhatsApp, sözleşmede Türkiye yönünden geri adım attı.

        Sözleşmenin Türkiye'yi kapsamayacağını açıklayan Kurum yetkilileri, şu bilgiyi verdi:

        "WhatsApp tarafından Kurumumuza yapılan bilgilendirme çerçevesinde güncellemenin, 15 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceği ve tüm kullanıcıların WhatsApp'ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edebilecekleri, bu kapsamda Türkiye'deki kullanıcıların, güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacakları anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu aşamada WhatsApp'ın güncellemeye yönelik küresel politikasından Türkiye'yi hariç tuttuğu söylenebilecektir. Bununla birlikte WhatsApp'ın ilerideki günlerde konuya ilişkin olarak Türkiye'deki kullanıcıları bilgilendirmesinin faydalı olacağını tahmin ediyoruz."



        YAPTIRIM YOK
        Kurum tarafından daha önce, WhatsApp'ın soruşturmaya konu güncellemeyi durdurması yönünde bir geçici tedbir kararı alındığını anımsatan yetkililer, bahsi geçen geçici tedbir kararı ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda 4054 sayılı Kanun'un 17. maddesi uyarınca nispi idari para cezaları gündeme gelebildiğini kaydetti. Ancak şu aşamada geçici tedbir kararının gereğinin yerine getirildiği ve bu nedenle mevcut koşullar itibarıyla böyle bir yaptırımın uygulanmasına yer olmadığını ifade eden yetkililer, "Diğer taraftan, WhatsApp'ın konuya ilişkin olarak ileri zamanlarda atacağı adımların geçici tedbir kararına ilişkin yaptırımın uygulanıp uygulanmaması noktasında belirleyeceği olacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

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