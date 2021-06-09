Anlaşmaya göre Winterkorn'un kişisel olarak 11,2 milyon avro tazminat ödeyeceği belirtilen açıklamada ayrıca eski Audi CEO'su ve VW Yönetim Kurulu Üyesi Rupert Stadler'in 4,1 milyon avro, Audi şirketinin eski yöneticisi Stefan Knirsch'in 1 milyon avro ve eski Porsche CEO'su Wolfgang Hatz'ın 1,5 milyon avro tazminat ödeyeceğine ilişkin anlaşmaya varıldığı ifade edildi.