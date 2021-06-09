Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) eski Üst Yöneticisi (CEO) Martin Winterkorn ve şirketin bünyesinde bulunan diğer bazı şirketlerin CEO'larının dizel emisyon skandalı sebebiyle şirkete toplamda 288 milyon avro tazminat ödeyeceği belirtildi.
VW'den yapılan açıklamaya göre, şirketin dizel skandalına ilişkin Winterkorn'dan talep ettiği tazminat konusunda anlaşmaya varıldı.
Anlaşmaya göre Winterkorn'un kişisel olarak 11,2 milyon avro tazminat ödeyeceği belirtilen açıklamada ayrıca eski Audi CEO'su ve VW Yönetim Kurulu Üyesi Rupert Stadler'in 4,1 milyon avro, Audi şirketinin eski yöneticisi Stefan Knirsch'in 1 milyon avro ve eski Porsche CEO'su Wolfgang Hatz'ın 1,5 milyon avro tazminat ödeyeceğine ilişkin anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Martin Winterkorn