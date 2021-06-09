Kim Jong-un kameralar karşısına geçti! Kilo vermiş hali dikkat çekti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir kez daha uluslararası basının gündeminde. Ancak Kim'in bu sefer gündem olmasının nedeni yaptıkları değil kendisi. Çünkü Kim uzun bir süreden sonra görüntü verdi ama ne görüntüde Kim'in durumu direkt fark ediliyordu.
KİLO KAYBI DİKKAT ÇEKTİ
İngiliz The Guardian'ın haberine göre Kuzey Kore devlet medyasının elde ettiği yeni görüntülerde Jong-un'un ciddi biçimde kilo kaybettiği görüldü.
The Guardian, Jong-un'un kol saatinin kayışını da mercek altına aldı. Kayışının geçtiğimiz aylara göre çok daha sıkı olduğuna ilişkin görüntüler servis edildi.