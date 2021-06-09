Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.06.2021 14:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2021 14:26
    ABONE OL

    Kim Jong-un kameralar karşısına geçti! Kilo vermiş hali dikkat çekti

    Dünyanın en kapalı ülkesi 'nin lideri Kim Jong-un'un her yaptığı olay olurken Kim'in uzun süre sonra görüntü vermesi de oldukça ses getirdi. Kim'in haftalar sonra kamera karşısına geçmesinin yanı sıra ciddi şekilde kilo kaybı yaşamış olması da dikkat çekti. medyası ise bunun altında yatan nedenin sağlık sorunları olduğunu iddia etti

    Kim Jong-un zayıflamış haliyle görüntülendi

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir kez daha uluslararası basının gündeminde. Ancak Kim'in bu sefer gündem olmasının nedeni yaptıkları değil kendisi. Çünkü Kim uzun bir süreden sonra görüntü verdi ama ne görüntüde Kim'in durumu direkt fark ediliyordu.

    KİLO KAYBI DİKKAT ÇEKTİ
    İngiliz The Guardian'ın haberine göre Kuzey Kore devlet medyasının elde ettiği yeni görüntülerde Jong-un'un ciddi biçimde kilo kaybettiği görüldü.

    The Guardian, Jong-un'un kol saatinin kayışını da mercek altına aldı. Kayışının geçtiğimiz aylara göre çok daha sıkı olduğuna ilişkin görüntüler servis edildi.

        Fotoğraflarda, Kim'in sol bileğinin Kasım 2020 ve Mart 2021'de çekilen benzer görüntülerden çok daha ince olduğunu görülüyor.

        Fazla kilosu ve sağlıksız yaşam biçimiyle gündeme gelen 37 yaşındaki Kuzey Kore liderinin ciddi biçimde zayıflaması çeşitli iddialara da konu oldu.

        Güney Kore medyasında yer alan haberlerde ise Jong-un'un zayıflamasının ardında sağlık sorunları yattığı iddia edildi. Jong-un'un zayıflaması sağlığının kötüye gittiği şeklinde yorumlansa da bilinçli bir kilo verme kararı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kanal İstanbul'da ilk kazma o tarihte vurulacak!
        Haberler Dünya Kim Jong-un kameralar karşısına geçti! Kilo vermiş hali dikkat çekti