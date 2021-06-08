AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosunun Strazburg'da düzenlenen Genel Kuruluna katılarak Belarus ile ilgili oturumda konuşma yaptı.

Borrell, Atina-Vilnius seferini yaparken Belarus'un başkenti Minsk'e bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle indirilen Ryanair uçağında bulunan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alındığını, bunun ardından AB'nin Belarus'a havacılık alanında yaptırımlar uygulamaya başladığını hatırlattı.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR YOLDA

AB Konseyinin talebi üzerine yeni ekonomik yaptırımların yolda olduğu mesajını veren Borrell, bunların da 21 Haziran'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilmesini ümit ettiğini aktardı.

Borrell, "Bunlar Belarus ekonomisinin hayati sektörlerini etkileyecektir. Ancak yine de son kararı üye ülkeler verecektir. Bu konuda birlik içinde olacağımızı umuyorum." diye konuştu.