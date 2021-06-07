Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.06.2021 21:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2021 21:38
    ABONE OL

    'in ilçesinin karşısındaki beldesinde terör saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı

    - sınır hattı yakınındaki beldesinde, dükkan önüne bırakılan çanta içerisindeki bombanın infilak etmesi sonucu 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı. Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    AA
    Çobanbey'de alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var

    'in ilçesinin karşısındaki beldenin çarşısında, en işlek caddede bir dükkana emanet olarak bırakılan çanta içerisindeki bomba düzeneğiyle terör saldırısı düzenlendi.

    Patlamada 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

    Çevredeki dükkanlar zarar görürken çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelere başlarken yaralılar ambulanslarla beldedeki hastaneye sevk edildi.

    Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüste son durum
    Haberler Dünya Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Çobanbey beldesinde terör saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı