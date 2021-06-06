Hacker grubu Anonymous, SpaceX ve Tesla CEO'su olan Elon Musk'ı kripto para piyasalarını manipüle etmekle suçlayarak, paylaştığı video ile tehdit etti.
Anonymous paylaşımında, "Milyonlarca perakende yatırımcı, hayatlarını iyileştirmek için kripto kazançlarına gerçekten güveniyordu. Tabii ki, yatırım yaptıklarında riskleri biliyorlarda ancak tweetleriniz ortalama çalışan bir insanı açıkça görmezden geliyor." ifadelerini kullandı.
Gerçekleştirdiği siber saldırılarla bilinen Anonymous, "Odadaki en zeki kişi olduğunu düşünebilirsin, ama şimdi eşini buldun. Biz Anonymous! Biz lejyonuz. Bizi bekleyin," ifadelerini kullandı.
MUSK TWEET ATTI
Musk, bu örtülü tehdidin ardından doğrudan bir açıklama yapmadı. Ancak yaklaşık 20 dakika sonra, "Nefret ettiğiniz şeyi öldürmeyin, sevdiğinizi koruyun" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Elon Musk'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar kripto para piyasalarında büyük dalgalanmalara neden oluyor.