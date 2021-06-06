Musk ilk olarak olarak sosyal medya hesabı üzerinden kripto paraların en yüksek hacimlisi olan Bitcoin paylaşımı yapmış ve kripto para bu paylaşımların ardından rekor seviyelere çıkmıştı.

Daha sonra elektrikli otomobil markası Tesla'nın Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıklayan Musk, Bitcoin madenciliğinin çevreye verdiği zararı bahane ederek bu kararından geri adım attı. Söz konusu gelişmelerin ardından Bitcoin ve diğer kripto paralar sert değer kayıpları yaşadı.