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Koronavirüsle ilgili sızan e-mailleri dünyayı şoke etmişti! Canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar!

Dünyayı saran koronavirüs ile ilgili en güvenilir isimlerden biri olarak gösterilen ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci geçtiğimiz günlerde koronavirüsle ilgili sızan mailleri ile gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Fauci bu kez de canlı yayında kullandığı ezber bozan ifadeleri ile konuşuluyor. İşte detaylar…

06.06.2021 13:25 - Son Güncelleme: 06.06.2021 13:25
Koronavirüsle ilgili sızan e-mailleri dünyayı şoke etmişti! Canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar!

2019'un sün günlerinde halayımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 173 milyon 536 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 732 bine, iyileşenlerin sayısı 156 milyon 379 bine ulaştı.

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Koronavirüsle ilgili sızan e-mailleri dünyayı şoke etmişti! Canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs ile ilgili yaptığı açıklamalar ile dünyanın güvenini kazanan ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ise sızan e-mail'leri ile gündemde.

Koronavirüsle ilgili sızan e-mailleri dünyayı şoke etmişti! Canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar!

Dr. Anthony Fauci'nin basına sızan e-maillerinde "virüsün laboratuvardan çıktığı" yönündeki iddia ve maske ile ilgili tutumunun görünenden farklı olduğunun ortaya çıkması, tartışmalara yol açtı.

Koronavirüsle ilgili sızan e-mailleri dünyayı şoke etmişti! Canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar!

ABD'de Buzzfeed ve Washington Post, Fauci'nin Kovid-19'un ortaya çıktığı Ocak 2020 ile Haziran 2020 arasındaki e-maillerini yayımladı.

Koronavirüsle ilgili sızan e-mailleri dünyayı şoke etmişti! Canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar!

Söz konusu e-maillerde, o dönem Beyaz Saray'da Donald Trump yönetimiyle çalışan Fauci'nin, çıktığı canlı yayınlar ve basın toplantılarında "virüsün laboratuvardan çıktığı" teorisini şiddetle reddetmesine rağmen, aslında ekibinin bu teori üzerinde çalıştığı anlaşılıyor.