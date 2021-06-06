Koronavirüsle ilgili sızan e-mailleri dünyayı şoke etmişti! Canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar!

Dünyayı saran koronavirüs ile ilgili en güvenilir isimlerden biri olarak gösterilen ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci geçtiğimiz günlerde koronavirüsle ilgili sızan mailleri ile gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Fauci bu kez de canlı yayında kullandığı ezber bozan ifadeleri ile konuşuluyor. İşte detaylar…

06.06.2021 13:25 - Son Güncelleme: 06.06.2021 13:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





