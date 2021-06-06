Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan'ın ikinci çocukları Lilibet "Lili" Diana'nın yerel saatle 11.40'da California'ya bağlı Santa Barbara'da bir hastanede dünyaya geldiği açıklandı.
Doğum sonrası anne kızın sağlıklarının iyi olduğu da aktarıldı.
DÜNYA BASININI MEŞGUL ETMİŞTİ
Prens Harry ve Meghan Markle, Amerikan CBS televizyonunda Oprah Winfrey'ye verdikleri mülakatla günlerce dünya basınının gündemini meşgul etmişti.
Mart ayında yayınlanan mülakatta Harry, annesi Diani'nın ölmeden önce Kraliyet Ailesi'yle bağlantılarını koparmasına gönderme yaparak, annesinin o dönemde neler yaşadığını hayal bile edemediğini söylemişti.
Harry-Meghan çifti röportajda İngiltere Kraliyet Ailesi'ne yönelik suçlamalarda bulunmuştu.
Harry, Saray'da ırkçılığa maruz kaldıklarını anlatırken, eşi Meghan bu konuda ayrıntıya girmek istemediğini ifade etmişti.