Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 19 bin 2 artışla 33 milyon 327 bin 112'ye yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 595 artarak 596 bin 444'e çıktı.
California, 3 milyon 792 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 959 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 329 binin üzerinde vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 345 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 357 ve Texas'ta 51 bin 633 olarak kayıtlara geçti.