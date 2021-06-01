Türkiye'de de kullanılan aşılardan biri olan CoronaVac ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Sinovac'ın koronavirüs aşısı CoronaVac için acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.
TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞILANDI?
Türkiye'de 1 Haziran itibariyle Toplam yapılan aşı sayısı 29.239.788 oldu. Yapılan aşılarda 1.doz uygulanan kişi sayısı 16.659.967 olurken 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 12.579.821 oldu.
TÜRKİYE'DE SINOVAC AŞISININ FAZ-3 SONUÇLARI
Türkiye'de Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın kazanılması için Çin'den getirilen Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları Mart ayında belli oldu. Bu kapsamda, Hacettepe Üniversitesinden çalışma sonuçlarına ilişkin bilgi notu paylaşıldı.