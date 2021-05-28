Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile video konferans yoluyla görüştü.

Görüşmede, Kazakistan'ın Kovid-19'a karşı yürüttüğü mücadele hakkında bilgi veren Tokayev, özellikle ülkesindeki toplu aşılama sürecini değerlendirdi.