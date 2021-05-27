Tören, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım ve Filistin direnişinin İsrail'e karşı kazandığzaferi kutlamak için düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirildi.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesindeki geçit törenine yüzleri örtülü yüzlerce Kassam Tugayı üyesi katıldı.
Törende, Kassam mensupları ağır makineli tüfekler ve keskin nişancı silahları taşıdı. İsrail kentlerini bombalamada kullanılan roketleri taşıyan kamyonlar da törende yerini aldı.
Kassam aktivisti Ebu Enes, "İsrail'e karşı zafer kazanan Kassam Tugaylarının bir sonraki savaşa hazırlanmaya devam edeceğini" söyledi.
Ebu Enes ayrıca, Filistin direnişinin sözüne sadık kalarak İsrail saldırıları karşısında halkını ve kırmızı çizgisi olan mukaddes değerlerini korumaya devam edeceğini vurguladı.