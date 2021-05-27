



İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş, Filistin direniş gruplarını temsilen katıldığı etkinlikte, "Direniş güçleri olarak, ateşkese bağlılığımız düşman İsrail'in bağlılığı kadardır." diye konuşarak İsrail'le girilen son savaşın tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.