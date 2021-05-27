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    • Dünya
    • 27.05.2021 23:40
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    • 27.05.2021 23:51
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    60'tan fazlası çocuk 283 li'nin kanı elinde olan katil 'nun ikiyüzlülüğü: 'ye 'soruşturma' tepkisi

    60'tan fazlası çocuk 283 li'nin ölümünden sorumlu Başbakanı , nin İsrail’in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere komisyon kurulmasını öngören kararı onaylamasına tepki gösterdi. Netanyahu kararın "utanç verici" olduğunu iddia etti.

    Bebek katili Netanyahu'nun ikiyüzlülüğü!

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin soruşturma komisyonu kurulması kararını kabul etmesinin "utanç verici" olduğunu iddia etti.




    Söz konusu kararın BM İnsan Hakları Konseyinin "İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneği" olduğunu ileri süren Netanyahu, konseyin bu kararla abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli direniş gruplarını akladığını savundu.



    "ULUSLARARASI HUKUKLA ALAY EDİLDİĞİ" İDDİASI
    Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyini hedef alan açıklamasında, söz konusu kararla "uluslararası hukukla alay edildiği" iddiasında bulundu.



        BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.



        283 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 60'tan fazlası çocuk 283 Filistinli şehit oldu.
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        Haberler Dünya 60'tan fazlası çocuk 283 Filistinli'nin kanı elinde olan katil Netanyahu'nun ikiyüzlülüğü: BM'ye 'soruşturma' tepkisi