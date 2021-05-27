California, 3 milyon 779 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 946 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 313 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 986 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 181 ve Texas'ta 51 bin 288 olarak kayıtlara geçti.