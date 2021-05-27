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    • Dünya
    • 27.05.2021 14:45
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    • 27.05.2021 15:00
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    Başkanı 'dan istihbarata Kovid-19 talimatı! 90 günlük süre verdi: İki senaryo var

    Başkanı , istihbarat kurumlarından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin çalışmalarını hızlandırmalarını ve kendisine 90 gün içinde rapor sunmalarını istediğini duyurdu. Öte yandan 26 Mayıs 2021 itibarıyla ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 590 bin 995'e ulaştı.

    AA
    Biden'dan istihbarata Kovid-19 talimatı!

    ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'nin başlarında ilk ortaya çıktığında Kovid-19'un kökenine ilişkin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Çin'e erişimi için çağrıda bulunduğunu açıkladı.


    MART AYINDA ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI'NA RAPOR HAZIRLAMA TALİMATI
    ABD'li araştırmacıların, virüsün ilk zamanlarında sahaya erişiminin engellenmesinin virüsün kökenine ilişkin tüm çalışmaları baltaladığını vurgulayan Biden, buna rağmen Mart 2021'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı Kovid-19'un bir insanın virüslü bir hayvanla temasından mı yoksa bir laboratuvar kazası sonucu mu ortaya çıktığına ilişkin bir rapor hazırlamaları için görevlendirdiğini belirtti.

    MUHTEMELEN BİR SONUCA ULAŞABİLMİŞ DEĞİLLER
    Ay başında bu konuda bir rapor aldığını ve konunun takipçisi olduğunu ifade eden Biden, "Bugün itibarıyla ABD İstihbarat Topluluğu, iki muhtemel senaryo üzerinde birleşiyor ancak kesin bir sonuca ulaşabilmiş değiller." bilgisini paylaştı.

        ÇİN'E "BASKIYA DEVAM" MESAJI
        Biden açıklamasında, "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim." ifadesini kullandı.

        Söz konusu rapor için Çin'e sorulması gereken soruların da sorulması dahil birçok alanda soruşturma yapılmasını istediğini aktaran Biden, "ABD, kendisiyle aynı fikirdeki ortaklarla Çin'e tam, şeffaf, kanıtlara dayanan uluslararası soruşturmada yer alması, ilgili tüm veri ve kanıtlara ulaşılması konusunda baskı yapmayı sürdürecektir." mesajını verdi.

        WALL STREET JOURNAL'IN HABERİ TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ
        Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

        Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.

            Önceki Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınlanan raporunda irüsün vVuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

            Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.


            ABD'DE KOVİD-19 SALGININDA ÖLENLERİN SAYISI 591 BİNE YAKLAŞTI
            ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 590 bin 995'e ulaştı. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 22 bin 923 artışla 33 milyon 167 bin 101'e yükseldi.

            Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 590 bin 995'e çıktı.

            California, 3 milyon 779 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 946 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 313 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

            Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 986 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 181 ve Texas'ta 51 bin 288 olarak kayıtlara geçti.

                131 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI
                ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 164 milyondan fazla kişiye ilk doz, 131 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

                Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 27 milyon 157 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 194 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

                Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 452 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 311 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

                Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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                Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden'dan istihbarata Kovid-19 talimatı! 90 günlük süre verdi: İki senaryo var