ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'nin başlarında ilk ortaya çıktığında Kovid-19'un kökenine ilişkin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Çin'e erişimi için çağrıda bulunduğunu açıkladı.
MART AYINDA ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI'NA RAPOR HAZIRLAMA TALİMATI
ABD'li araştırmacıların, virüsün ilk zamanlarında sahaya erişiminin engellenmesinin virüsün kökenine ilişkin tüm çalışmaları baltaladığını vurgulayan Biden, buna rağmen Mart 2021'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı Kovid-19'un bir insanın virüslü bir hayvanla temasından mı yoksa bir laboratuvar kazası sonucu mu ortaya çıktığına ilişkin bir rapor hazırlamaları için görevlendirdiğini belirtti.
MUHTEMELEN BİR SONUCA ULAŞABİLMİŞ DEĞİLLER
Ay başında bu konuda bir rapor aldığını ve konunun takipçisi olduğunu ifade eden Biden, "Bugün itibarıyla ABD İstihbarat Topluluğu, iki muhtemel senaryo üzerinde birleşiyor ancak kesin bir sonuca ulaşabilmiş değiller." bilgisini paylaştı.