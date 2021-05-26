Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili durumun Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonun ihlali olduğunu ve hükümetin, alınan kararla yolcuların güvenliğini hedeflediğini aktardı.

Şmıgal, ülkesinin Belarus'la 26 Mayıs'tan itibaren uçuşları durduracağını ve Ukrayna uçaklarının, Belarus hava sahasında uçmasının yasaklanacağını duyurdu.