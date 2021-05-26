Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ryanair'in acil inişiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, "Bomba ihbarı İsviçre'den geldi. Uçak, Belarus Nükleer Santrali'nin yakınından döndürüldü." dedi.
UKRAYNA, ATİNA-VİLNİUS SEFERİNİ YAPAN YOLCU UÇAĞININ ACİL İNİŞİ GEREKÇESİYLE BELARUS'LA UÇUŞLARI DURDURDU
Ukrayna, Ryanair'a ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil inişi gerekçesiyle Belarus ile uçuşlarını 26 Mayıs'tan itibaren durdurma kararı aldı.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili durumun Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonun ihlali olduğunu ve hükümetin, alınan kararla yolcuların güvenliğini hedeflediğini aktardı.
Şmıgal, ülkesinin Belarus'la 26 Mayıs'tan itibaren uçuşları durduracağını ve Ukrayna uçaklarının, Belarus hava sahasında uçmasının yasaklanacağını duyurdu.