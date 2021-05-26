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    • Dünya
    • 26.05.2021 10:48
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    • 26.05.2021 10:54
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    SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu ’in acil inişiyle ilgili flaş açıklama: Bomba ihbarı 'den geldi

    Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ’in acil inişiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, "Bomba ihbarı ’den geldi. Uçak, ’nin yakınından döndürüldü.” dedi.

    AA
    Dünya bu olayı konuşuyor! Bomba ihbarı İsviçre'den geldi

    Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ryanair'in acil inişiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, "Bomba ihbarı İsviçre'den geldi. Uçak, Belarus Nükleer Santrali'nin yakınından döndürüldü." dedi.

    UKRAYNA, ATİNA-VİLNİUS SEFERİNİ YAPAN YOLCU UÇAĞININ ACİL İNİŞİ GEREKÇESİYLE BELARUS'LA UÇUŞLARI DURDURDU
    Ukrayna, Ryanair'a ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil inişi gerekçesiyle Belarus ile uçuşlarını 26 Mayıs'tan itibaren durdurma kararı aldı.

    Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili durumun Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonun ihlali olduğunu ve hükümetin, alınan kararla yolcuların güvenliğini hedeflediğini aktardı.

    Şmıgal, ülkesinin Belarus'la 26 Mayıs'tan itibaren uçuşları durduracağını ve Ukrayna uçaklarının, Belarus hava sahasında uçmasının yasaklanacağını duyurdu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Ryanair'e ait uçağın Minsk havalimanına acil iniş yapmasına ilişkin olayları ele almış ve hükümete uçuşları durdurma talimatını vermişti.


        YUNANİSTAN'DAN LİTVANYA'YA GİDEN YOLCU UÇAĞI MİNSK'E İNDİRİLMİŞTİ
        Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

        Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

        Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.
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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu Ryanair’in acil inişiyle ilgili flaş açıklama: Bomba ihbarı İsviçre'den geldi