NEXTA muhabiri Belarus'lu Roman Protaseviç (26), 2019'da ülkeyi terk etti. Protaseviç'i adım adım izleyen ajanlar, önceki gün Atina'dan Ryanair havayolu uçağı ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gideceğini öğrendi.

İddiaya göre uçağa binen KGB ajanları Belarus yönetimine haber verdi. Havalanan iki savaş uçağı, 171 yolculu uçağı, kendi hava sahasında çevirdi. "Bamba" ihbarı yapılarak zorla Minsk Havaalanı'na indirdi.

Uçakta köpeklerle göstermelik bomba araması yapılırken, muhalif gazeteci Roman Protaseviç ve Rus sevgilisi Sofia Sapega (23), ajanlar tarafından ele geçirildi.

DEVLET TERÖRÜ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Bu şok edici bir eylem. Güçlü şekilde kınıyoruz.

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell: Serbest bırakılmalıdır.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Bu, soruşturma gerektiren tehlikeli bir bir olay.