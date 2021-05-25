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    lu Nexta muhabiri 26 yaşındaki Protaseviç'in olduğu uçak zorla indirildi! "Beni idam edecekler"

    lu muhalif gazetecinin içinde bulunduğu uçak, sahte bomba ihbarıyla iki savaş uçağı zoruyla indirildi. Gazeteci ve sevgilisi gözaltına alındı. Nexta muhabiri 26 yaşındaki Protaseviç'in, gözaltına alındıktan sonra "Beni idam edecekler" dediği öğrenildi.

    Bomba operasyon

    NEXTA muhabiri 'lu (26), 2019'da ülkeyi terk etti. Protaseviç'i adım adım izleyen ajanlar, önceki gün Atina'dan havayolu uçağı ile 'nın başkenti 'a gideceğini öğrendi.

    İddiaya göre uçağa binen ajanları Belarus yönetimine haber verdi. Havalanan iki savaş uçağı, 171 yolculu uçağı, kendi hava sahasında çevirdi. "Bamba" ihbarı yapılarak zorla 'na indirdi.

    Uçakta köpeklerle göstermelik bomba araması yapılırken, muhalif gazeteci Roman Protaseviç ve Rus sevgilisi (23), ajanlar tarafından ele geçirildi.

    DEVLET TERÖRÜ
    : Bu şok edici bir eylem. Güçlü şekilde kınıyoruz.
    AB Dış İlişkiler Temsilcisi : Serbest bırakılmalıdır.
    : Bu, soruşturma gerektiren tehlikeli bir bir olay.

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    Haberler Dünya Belaruslu Nexta muhabiri 26 yaşındaki Protaseviç'in olduğu uçak zorla indirildi! "Beni idam edecekler"