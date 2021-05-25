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    • 26.05.2021 00:04
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    Devlet Başkanı Vladimir Putin: Rus sunu modern silah ve askeri teçhizat ile donatmaya devam edeceğiz

    Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin sunu güçlendirmeye ve modern silahlarla donatmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Basit olmayan uluslararası durum, sınırlarımızın yakınlarındaki potansiyel riskler ve ülkemizin askeri güvenliğine yönelik tehditler, nin sürekli ve yüksek hazırlıklı olmasını gerektiriyor." açıklamasında bulundu. Putin ayrıca, nükleer üçleme potansiyellerinin güçlendiğini belirtti. Haberin detayları...

    AA
    Putin'den modern silah açıklaması

    Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile yaptığı toplantıda, ülkesinin silahlı kuvvetlerin ve askeri sanayisinin gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Rus ordusunun eğitim seviyesinin arttığını savunan Putin, "Askeri birliklerin komutanlarının yüzde 85'i Suriye'de savaş deneyimi elde etti ve bunu tatbikatlar ile birliklerin eğitimi esnasında kullanıyor." diye konuştu.

    KITALAR ARASI FÜZELERİ

    Son model silah ve askeri teçhizatın ordu ve filonun kullanımında olduğuna dikkati çeken Putin, Rus ordusunun hipersonik başlığı olan "Avangard" kıtalar arası füzelere ve "Kinjal" hipersonik füzelere sahip olduğunu dile getirdi.

    "HİPERSONİK FÜZE SİSTEMİ TESTLERİ SON AŞAMADA"

    Rusya'nın nükleer üçleme potansiyelinin güçlendiğini belirten Putin, şunları kaydetti:

        "Kalibr seyir füzeleriyle donatılan gemiler sayesinde Deniz Kuvvetlerinin askeri imkanları genişletildi. Hipersonik füze sistemi Tsirkon'un testleri son aşamada bulunuyor. Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin birliklerinin yüzde 70'i S-400 hava savunma füze sistemiyle donatıldı. Testleri tamamlanmak üzere olan S-500 sisteminin de birliklere teslim edilmesi bekleniyor."

        "ORDU İLE FİLONUN YAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Devlet Başkanı Putin, dünyadaki durumun zor olduğuna işaret ederek, "Basit olmayan uluslararası durum, sınırlarımızın yakınlarındaki potansiyel riskler ve ülkemizin askeri güvenliğine yönelik tehditler, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin sürekli ve yüksek hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Bu nedenle ordu ile filonun yapısını güçlendirmeye ve modern silah ve askeri teçhizat ile donatmaya devam edeceğiz." dedi.

        Rusya'nın tüm askeri birliklerinin sistematik şekilde gelişmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Eskiden olduğu gibi, Rusya'nın istikrar ve güvenliğinin sağlanmasında kilit faktör olan stratejik nüklеer güçlerin geliştirilmesine dikkat edilmelidir." ifadesini kullandı.

        Ülkesinde silah üreten şirketleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Putin, "2034 Devlet Silahlanma Programı"nı geliştirmeye başladıkları bilgisini paylaştı.

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        Putin'den modern silah açıklaması
        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Rus ordusunu modern silah ve askeri teçhizat ile donatmaya devam edeceğiz