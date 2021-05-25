Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile yaptığı toplantıda, ülkesinin silahlı kuvvetlerin ve askeri sanayisinin gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus ordusunun eğitim seviyesinin arttığını savunan Putin, "Askeri birliklerin komutanlarının yüzde 85'i Suriye'de savaş deneyimi elde etti ve bunu tatbikatlar ile birliklerin eğitimi esnasında kullanıyor." diye konuştu.
KITALAR ARASI FÜZELERİ
Son model silah ve askeri teçhizatın ordu ve filonun kullanımında olduğuna dikkati çeken Putin, Rus ordusunun hipersonik başlığı olan "Avangard" kıtalar arası füzelere ve "Kinjal" hipersonik füzelere sahip olduğunu dile getirdi.
"HİPERSONİK FÜZE SİSTEMİ TESTLERİ SON AŞAMADA"
Rusya'nın nükleer üçleme potansiyelinin güçlendiğini belirten Putin, şunları kaydetti: