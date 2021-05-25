Devlet Başkanı Putin, dünyadaki durumun zor olduğuna işaret ederek, "Basit olmayan uluslararası durum, sınırlarımızın yakınlarındaki potansiyel riskler ve ülkemizin askeri güvenliğine yönelik tehditler, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin sürekli ve yüksek hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Bu nedenle ordu ile filonun yapısını güçlendirmeye ve modern silah ve askeri teçhizat ile donatmaya devam edeceğiz." dedi.

Rusya'nın tüm askeri birliklerinin sistematik şekilde gelişmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Eskiden olduğu gibi, Rusya'nın istikrar ve güvenliğinin sağlanmasında kilit faktör olan stratejik nüklеer güçlerin geliştirilmesine dikkat edilmelidir." ifadesini kullandı.