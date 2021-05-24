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    • Dünya
    • 24.05.2021 22:36
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    • 24.05.2021 22:37
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    ya açıkladı: İşte Yeni START anlaşması kapsamına giren Rusya ve ABD'nin elindeki silah sayısı

    Son dakika haberleri...  ya Dışişleri Bakanlığı, (Yeni START) kapsamına giren Rusya ve ABD'deki silah sayısını bildirdi. 1 Mart itibarıyla Rusya'nın 517 ve ABD'nin 651 konuşlandırılan kıtalararası balistik füze, denizaltı balistik füze ve savaş uçağına sahip olduğu belirtildi.

    AA
    İşte Rusya ve ABD'nin elindeki silah sayısı!

    ya Dışişleri Bakanlığı, Yeni START kapsamına giren Rusya ve ABD'deki silah sayısını bildirdi.

    Bakanlığının yayınladığı belgede, Yeni START anlaşması kapsamında 1 Mart itibarıyla Rusya'nın 517 ve ABD'nin 651 konuşlandırılan kıtalararası balistik füze, denizaltı balistik füze ve savaş uçağına sahip olduğu belirtildi.

    Belgeye göre, Rusya, 1456 konuşlandırılan kıtalararası ve denizaltı balistik füze ile nükleer füze başlığına sahip iken, ABD'nin elinde söz konusu füze başlıklarından 1357 adet bulunuyor.

    Ayrıca Rus tarafında 767, tarafında ise 800 konuşlandırılan ve konuşlandırılmayan kıtalararası ve denizaltı balistik füze fırlatma sisteminin bulunduğu kaydedildi.

    Belgede, ABD'nin, bazı yer altı füze fırlatma sistemlerini yeniden adlandırdığı ve bu sistemleri anlaşmaya dahil etmeyi reddettiği ifade edildi.

    YENİ START ANLAŞMASI
    ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

    Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

    ABD yönetimi, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararı aldığını 5 Şubat'ta bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı de uzatma kararını 29 Ocak'ta imzalamıştı.

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    Haberler Dünya Rusya açıkladı: İşte Yeni START anlaşması kapsamına giren Rusya ve ABD'nin elindeki silah sayısı