İstihbarat raporu yayınlandı! Koronavirüs dünyaya Wuhan'daki laboratuvardan mı sızdı?





15 Ocak'ta yayınlanan raporda 'Pekin'in aldatmacası ve yanlış bilgilendirmesi' eleştiriliyor. Bu şüpheler, Kongre'deki bir dizi Cumhuriyetçi tarafından, özellikle de geçmişte bu teori konusunda Fauci ile birden fazla kez karşı karşıya gelen Senatör Rand Paul tarafından tekrarlandı. Kongre'deki bir oturumda Senatör Paul'un Dr. Fauci'ye, "Bu virüsün bir laboratuvardan sızdığını kesin bir şekilde inkar ediyor musunuz? sorusuna Fauci, "Çinlilerin ne yaptığına dair hiçbir bilgim yok. Orada olanlarla ilgili ek bir soruşturmayı destekliyorum" dedi.