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    • 25.05.2021 20:37
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    Son dakika: İllere göre 15-21 Mayıs haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı! , ve ...

    , 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Verileri değerlendiren Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı. Peki, illere göre vakalarda son durum ne? , ve 'de vakanın seyri nasıl? İşte merak edilen tüm detaylar...


    Sağlık Bakanlığı, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.


    "DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR"
    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.



    SON BİR HAFTADA...
    Vaka sayılarının azaldığı illeri açıklayan Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız" dedi.



        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM
        İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.

        EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER
        Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.



        EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
        Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.

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