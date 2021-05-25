Sağlık Bakanlığı, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
"DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.
SON BİR HAFTADA...
Vaka sayılarının azaldığı illeri açıklayan Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız" dedi.