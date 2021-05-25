İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan 592 kişiden 585'inin adaylığı veto edildi

Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) Üyesi Ayetullah Sadık Laricani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AKK'nin aldığı veto veya onay kararlarının savunulamaz olduğunu belirtti.

AKK'de yaklaşık 20 yıldır görev yaptığını ve hiçbir dönemde bu kadar savunulamaz kararlar alınmadığını kaydeden Laricani, "Bu düzensizliğin nedeni güvenlik kurumlarının asılsız raporlarla AKK'ye karar aldırmasıdır." ifadelerini kullandı.

"ADİL REKABETİN ÖNÜNDE CİDDİ BİR TEHDİT"

Adaylık başvurusu reddedilen reformist isimlerden Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de söz konusu vetoların sosyal ve siyasi sonuçlarından AKK'nin sorumlu olacağına işaret ederek, "Adaylığa uygun birçok kişinin veto edilmesi, seçimlere geniş katılım ve adil rekabetin önünde ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhafazakarların adayı İbrahim Reisi de AKK'nin kararlarını eleştirerek, adaylığı onaylanan kişilerin açıklanmasından sonra seçimlerin daha rekabetçi bir ortamda geçmesi için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Veto edilen adaylardan Mahmud Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, ülke lideri Ali Hamaney'e "kararların yeniden gözden geçirilmesi için talimat vermesi" çağrısında bulundu.

ADAYLIK İZNİ VERİLENLER

İran devlet televizyonuna göre, adayların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen AKK; muhafazakar kimlikleriyle bilinen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve eski Milletvekili Ali Rıza Zakani'ye adaylık izni verdi.

Reformist kimliğiyle tanınan isimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin adaylıkları onaylandı.

Reformistlerin önde gelen adayları reddedildi

AKK'den yapılan açıklamayla, ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski İran Meclisi Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade'nin adaylık başvuruları resmen reddedilmiş oldu.

Reformistler daha önce yaptıkları açıklamada kendi adaylarının AKK tarafından onaylanmaması durumunda seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimiyle eş zamanlı olarak il, ilçe ve kasabalarda şehir yönetim konseyi seçimleri de yapılacak.