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    • Dünya
    • 25.05.2021 17:33
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    • 25.05.2021 17:33
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    İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan 592 kişiden 585'inin adaylığı veto edildi

    İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusunda bulunan 592 kişiden 585'inin veto edilmesi muhtelif çevrelerin tepkisine neden oldu.

    AA
    İran'da cumhurbaşkanlığı için 7 kişi aday olabildi

    (DMTK) Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) Üyesi , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AKK'nin aldığı veto veya onay kararlarının savunulamaz olduğunu belirtti.

    AKK'de yaklaşık 20 yıldır görev yaptığını ve hiçbir dönemde bu kadar savunulamaz kararlar alınmadığını kaydeden Laricani, "Bu düzensizliğin nedeni güvenlik kurumlarının asılsız raporlarla AKK'ye karar aldırmasıdır." ifadelerini kullandı.

    "ADİL REKABETİN ÖNÜNDE CİDDİ BİR TEHDİT"
    Adaylık başvurusu reddedilen reformist isimlerden Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı de söz konusu vetoların sosyal ve siyasi sonuçlarından AKK'nin sorumlu olacağına işaret ederek, "Adaylığa uygun birçok kişinin veto edilmesi, seçimlere geniş katılım ve adil rekabetin önünde ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

    Muhafazakarların adayı de AKK'nin kararlarını eleştirerek, adaylığı onaylanan kişilerin açıklanmasından sonra seçimlerin daha rekabetçi bir ortamda geçmesi için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

    Veto edilen adaylardan 'a yakınlığıyla bilinen Milletvekili , ülke lideri 'e "kararların yeniden gözden geçirilmesi için talimat vermesi" çağrısında bulundu.

    ADAYLIK İZNİ VERİLENLER
    İran devlet televizyonuna göre, adayların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen AKK; muhafazakar kimlikleriyle bilinen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri , eski Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci , Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve eski Milletvekili 'ye adaylık izni verdi.

    Reformist kimliğiyle tanınan isimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin adaylıkları onaylandı.

    Reformistlerin önde gelen adayları reddedildi
    AKK'den yapılan açıklamayla, ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı , eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı i, eski İran Meclisi Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade'nin adaylık başvuruları resmen reddedilmiş oldu.

    Reformistler daha önce yaptıkları açıklamada kendi adaylarının AKK tarafından onaylanmaması durumunda seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

    Ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimiyle eş zamanlı olarak il, ilçe ve kasabalarda şehir yönetim konseyi seçimleri de yapılacak.

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    Haberler Dünya İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan 592 kişiden 585'inin adaylığı veto edildi