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    Terör devleti İsrail ateşkese uymadı: Katil Netanyahu tehditler yağdırdı

    İsrail, 66’sı çocuk 243 kişiyi hayattan kopardı. Ateşkese de uymadı. Dün, Mescid-i Aksa’daki cemaate plastik mermiyle saldırdı. Netanyahu ise kameralar önünde tehditler yağdırdı

    Utanmazyahu
    İsrail, kana doymadı. Yine kadın ve çocukları hedef aldı. 10 Mayıs'tan itibaren Filistin'e ölüm yağdırdı. Binlerce bomba attığı ve Batı Şeria'da 66'sı çocuk, 39'u kadın 243 kişiyi hayattan kopardı. Tüm dünya, bu zulme sessiz kaldı.



    Türkiye'nin ve 'in çağrısı sonucu önceki gece ateşkes sağlandı. Filistinliler, dün Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Bu sırada İsrail polisi, cemaate plastik mermiyle saldırdı. Saldırı nedeniyle 20 Filistinli yaralandı.



    Türk Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor" diyerek saldırıları kınadı.

    KOMEDYA
    Dünya     medyası, İsrail'in zulmüne sessiz kaldı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştiren isimli muhabirini işten attı.



    'DİOR'SUZ KALDI...
    Filistin asıllı model Bella Hadid, İsrail'in saldırılarına sert tepki gösterdi. 'de düzenlenen protestolara katılması, çok ses getirdi. Ancak markaların da hedefi haline geldi. Dior, Hadid ile anlaşmasının sona erdiğini belirtti. Micheal Kors ise mağazalarından ünlü modelin afişlerini indirdi.




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