Son dakika haberleri... İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.

FİLİSTİNLİLER SIK SIK TEDBİR GETİRDİ

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail'in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

YARALANANLAR VAR

Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa'dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi. İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı. Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti.