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    • Dünya
    • 22.05.2021 22:06
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    • 22.05.2021 22:19
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    Alman polisinden koronavirüs tedbirlerini protesto eden eylemcilere sert müdahale!

    'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs tedbirlerini protesto amacıyla düzenlenen gösterilere polis sert müdahalede bulundu. Polise direnen 200'ün üstünde gösterici gözaltına alındı.

    AA
    Alman polisi jopladı

    Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    "Querdenker" adlı inisiyatifin "barış, özgürlük ve temel haklar için" kent merkezindeki 17 Haziran Caddesi'nde Kovid-19 tedbirlerine karşı düzenlemeyi planladığı gösteri, polis ve mahkeme tarafından yasaklandı.

    Buna rağmen Alman hükümetinin Kovid-19 politikasının eleştirildiği dövizler taşıyan çok sayıda kişi, Brandenburg Kapısı önünde toplandı.

    Polisin buradaki protestoya izin vermemesi üzerine yüzlerce gösterici Potsdamer Meydanı'nda toplandı.

    POLİS SERT MÜDAHALE ETTİ
    Burada da eyleme izin vermeyen polis, göstericilerden hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve olay yerinden ayrılmalarını istedi.

        Uyarılara uymayan göstericiler Alman polisinin sert müdahalesine maruz kaldı.

        200 GÖZALTI
        Polisin uyarılarına direnen 200'ün üstünde gösterici gözaltına alındı.

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