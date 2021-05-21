İsrail'den Gazze'de 11 günlük katliam! Saldırıların bilançosu belli oldu

GAZZE'DE 1800 KONUT YIKILDI

Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre, İsrail'in hava ve karadan gerçekleştirdiği 11 günlük saldırılar nedeniyle 1800 konut yıkıldı, 6 bin 800 konut ise kısmen hasar aldı.