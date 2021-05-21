İsrail'den Gazze'de 11 günlük katliam! Saldırıların bilançosu belli oldu
İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 11 gün süren saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 kişi hayatını kaybederken, en az 75 bin kişi yerinden oldu ve 1800 konut tamamen yıkıldı. İsrail güçleri, 300'den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesisi bombaladı, 60'tan fazla turistik kuruluşa zarar verdi. Gazze'deki elektrik trafoları hasar alırken, 9 ana hat kesildi. Devlet okullarından 46'sı zarar gördü, 18 hastane ve klinik yıkıldı. Saldırılar nedeniyle 454 binek araç tamamen kullanılamaz hale geldi ya da büyük ölçüde zarara uğradı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 11 gün süren saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 kişi hayatını kaybederken, en az 75 bin kişi yerinden oldu ve 1800 konut tamamen yıkıldı.
İsrail ve Hamas, Gazze'ye yönelik 11 gün süren yoğun saldırıların ardından Mısır'ın ara buluculuğunda ön koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardı.
İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden zorla çıkarmak kararıyla başlayan gerginlik, 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen baskın ile tırmandı.
Hamas, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurmaması üzerine, buna roketlerle karşılık verdi.
İsrail ise 11 gün boyunca aralarında çocukların da bulunduğu sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırdı.
AA muhabirleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bilançosunu derledi.
232 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 17'si yaşlı 232 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlık, 560'ı çocuk, 380'i kadın, 91'i yaşlı 1900 kişinin de yaralandığını, bu kişilerden 90'ının durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki Filistinliler de İsrail güçlerinin hedefinde oldu.
Gazze'ye destek için Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalelerde 29 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 309 kişi yaralandı.
Hamas'ın İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için Gazze'den fırlattığı roketler nedeniyle İsrail'de 2'si çocuk, 12 kişi öldü.
Birleşmiş Milletler'e göre en az 75 bin kişi yerinden edildi.