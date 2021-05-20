İsrail,10 Mayıs'tan bu yana Filistin'i kan gölüne çevirdi: 63'ü çocuk, 223 kişi hayatını kaybetti

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Filistin'i kan gölüne çevirdi. İsrail bombalarıyla şu ana kadar 63'ü çocuk, 223 kişi hayatını kaybetti. Yaralanın 1507 kişinin olduğu belirtildi. Saldırılara kurban giden çocuklardan bazılarının da daha önceki olaylar nedeniyle travma tedavisi gördüğü belirlendi. Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, 5-15 yaş arasında terapiye aldıkları yavrulardan 11'inin öldüğünü söyledi.

BÜYÜK TRAVMA

İsrail, travma terapisindeki çocukları bile hedef aldı. Şehit düşen 63 çocuğun arasında, tedavi gören 11 küçük yavrunun da olduğu ortaya çıktı.

KAMERAMAN YARALI

İsrail savaş uçaklarının, Tel el-Heva Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği roket saldırısında AA kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı.