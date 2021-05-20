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    • Dünya
    • 20.05.2021 21:31
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    • 20.05.2021 21:51
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    'den tokat gibi sözler! 'in BM Temsilcisi BM'den kaçtı

    - arasındaki çatışmaları görüşmek üzere toplanacak öncesi yapılan toplantıda, İsrail BM Temsilcisi , Filistinli mevkidaşı ’un konuşması sırasında salonu terk etti. Mansur, İsrail'i çocukları katletmek ve savaş suçlarıyla suçladı. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    İsrail Büyükleçisi Gilad Erdan BM'den kaçtı

    ile arasında şiddetli çatışmalar devam ederken, 'nin kentinde İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları görüşmek üzere bir araya geldi. Genel Kurul öncesi yapılan toplantıda ise İsrail BM Temsilcisi , Filistinli mevkidaşı 'un konuşması sırasında salonu terk etti. Gilad'ın salonu terk ettiği anlar ise saniye saniye kayıt altına alındı.


    Öte yandan Gilad, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen Genel Kurul toplantısında ise Başkan 'ın konuşması sırasında da salonu terk etmişti.

    Riyad Mansur

    4'ÜNCÜ TOPLANTI

    Şimdiye kadar Güvenlik Konseyi'nin 1'i açık, 3'ü kapalı 4 toplantı yapıldı. Ancak toplantıdan hiçbir sonuç çıkmadı. ABD, Yahudi yerleşimlerinin durdurulması ve İsrail'in saldırılarından endişe duyulduğunu belirten metinleri engelledi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in 'ye saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

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    Haberler Dünya Filistin'den tokat gibi sözler! İsrail'in BM Temsilcisi Gilad Erdan BM'den kaçtı