Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, merkezi İsrail'de olan Shapir Engineering & Industry Ltd ve Mivne Real Estate KD Ltd şirketlerinin, Norveç Varlık Fonu Etik Konseyi'nin tavsiyesi doğrultusunda "savaş veya çatışma durumlarında bireylerin haklarının sistematik ihlallerine katkıda bulunma konusundaki kabul edilemez riskleri nedeniyle" fon dışına alındığı belirtildi.
Norveç Varlık Fonu'nun, merkezi Japonya'da olan, kadın giyim üreticisi Honeys Holdings Co Ltd'i de Myanmar'da 2 fabrikasındaki insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle kara listeye aldığı bildirilen açıklamada, Japon şirketin, sistematik insan hakları ihlallerine katkıda bulunma riski nedeniyle fonun yatırım listesinin dışına alındığı kaydedildi.
"İSRAİL'İN YERLEŞİMLERİ ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"