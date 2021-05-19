İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklama: Gazze'yi işgal sinyali verdi

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sona erdirmek için herhangi bir takvimlerinin olmadığını belirtirken, bölgeyi işgal seçeneğinin de masada olduğu sinyalini verdi. Gazze saldırılarını "Hamas'ın kapasitesini düşürmek" için düzenlediklerini söyleyen Netanyahu, "Bununla başa çıkmanın sadece iki yolu var: Ya onu ele geçirebilirsin, ki bu her zaman açık bir olasılıktır. Ya da onları caydırabilirsin. Şu anda güçlü bir caydırıcılık içindeyiz. Ama söylemeliyim ki, hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. " dedi.

19.05.2021 16:39 - Son Güncelleme: 19.05.2021 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





