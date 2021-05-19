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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklama: Gazze'yi işgal sinyali verdi

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sona erdirmek için herhangi bir takvimlerinin olmadığını belirtirken, bölgeyi işgal seçeneğinin de masada olduğu sinyalini verdi. Gazze saldırılarını "Hamas'ın kapasitesini düşürmek" için düzenlediklerini söyleyen Netanyahu, "Bununla başa çıkmanın sadece iki yolu var: Ya onu ele geçirebilirsin, ki bu her zaman açık bir olasılıktır. Ya da onları caydırabilirsin. Şu anda güçlü bir caydırıcılık içindeyiz. Ama söylemeliyim ki, hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. " dedi.

19.05.2021 16:39 - Son Güncelleme: 19.05.2021 16:39
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklama: Gazze'yi işgal sinyali verdi

Netanyahu, Tel Aviv'de yabancı büyükelçilikler ve misyon temsilcileriyle yaptığı toplantıda Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklama: Gazze'yi işgal sinyali verdi

Gazze saldırılarını "Hamas'ın kapasitesini düşürmek" için düzenlediklerini söyleyen Netanyahu, "Bununla başa çıkmanın sadece iki yolu var: Ya onu ele geçirebilirsin, ki bu her zaman açık bir olasılıktır.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklama: Gazze'yi işgal sinyali verdi

Ya da onları caydırabilirsin. Şu anda güçlü bir caydırıcılık içindeyiz. Ama söylemeliyim ki, hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. Sükûneti yeniden sağlayabileceğimizi umuyoruz. Umarız hızlı şekilde yeniden sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklama: Gazze'yi işgal sinyali verdi

Öte yandan Netanyahu, yabancı gazetecilerle yaptığı görüşmede ateşkes söylentilerine değindi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklama: Gazze'yi işgal sinyali verdi

İsrail'in geçmiş yıllarda Gazze'ye düzenlediği saldırıların uzun sürdüğünü dile getiren Netanyahu, "Kronometre ile beklemiyoruz, operasyonun hedeflerine ulaşmak istiyoruz.