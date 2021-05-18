Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.05.2021 19:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2021 19:52
    ABONE OL

    ’da son 24 saatte 4 bin 452 yeni tespit edildi

    ’da yeni tip koronavirüs (-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 452 yeni tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 167 bin 25'e yükseldi. in detayları...

    İHA
    İtalya’nın koronavirüs bilançosu

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük sayısı 10 binin altında seyrediyor. tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 262 bin 864 koronavirüs testi yapıldığı ve 4 bin 452 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 167 bin 25'e ulaştığı kaydedildi.

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 201 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, -19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 497'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 228 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 315 bin 308 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 65 kişi azalarak bin 689'a geriledi.

    İtalya'da bugüne kadar 28 milyon 74 bin 383 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 8 milyon 921 bin 28 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Minimum enerji maksimum tasarruf
    Haberler Dünya İtalya’da son 24 saatte 4 bin 452 yeni vaka tespit edildi