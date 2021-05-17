ABD'de, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak, 585 bin 978'e ulaştı.
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 16 bin 953 artışla, 32 milyon 941 bin 520'ye yükseldi.
COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 269 artarak 585 bin 978'e çıktı.
California, 3 milyon 768 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 929 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 292 binin üzerinde vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 690 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 52 bin 953, Texas'ta ise 50 bin 941 olarak kayıtlara geçti.