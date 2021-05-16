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    • Dünya
    • 17.05.2021 02:54
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    • 17.05.2021 03:09
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    Son dakika: Terör devleti , masum lileri vurmaya devam ediyor! 'ne çok sayıda bomba attılar

    Son dakika haberi... Terör devleti 'in, masum halkına yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, 'ne yönelik hava saldırıları düzenledi. Düzenlenen saldırılar sonucunda batı ve kuzey bölgelerinde çok sayıda noktayı bombaladı.

    AA

    Son dakika haberi... Terör devleti İsrail'in, masum Filistin halkına yönelik saldırıları sürüyor.

    İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze'nin güney, batı ve kuzey bölgelerinde çok sayıda noktayı bombaladı.

    Saldırılarda hedef alınan noktalarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, sivillere yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak İsrail'in Beerşeba ve Askalan kentleri ile bazı yerleşim birimlerine roket atışları yapıldığı kaydedildi.

        NETANYAHU SALDIRILARIN DEVAM EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU
        Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonun tüm kuvvetle devam edeceğini söylemiş ve İsrail'in askeri operasyonlarla hedeflerine ulaşması için zamana ihtiyacının olduğunu ifade etmişti.

        KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
        Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

        İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

        Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

        İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.
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