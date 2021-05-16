Son dakika haberi... Terör devleti İsrail'in, masum Filistin halkına yönelik saldırıları sürüyor.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze'nin güney, batı ve kuzey bölgelerinde çok sayıda noktayı bombaladı.
Saldırılarda hedef alınan noktalarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, sivillere yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak İsrail'in Beerşeba ve Askalan kentleri ile bazı yerleşim birimlerine roket atışları yapıldığı kaydedildi.