Filistinliler, İsrail’e karşı tünellerle direniyor!





TUZAĞA DÜŞÜREN HABER

Hatta bir iddiaya göre, geçtiğimiz günlerdeki 'kara hareketi başladı' skandalının arkasında da bu amaç yatıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, IDF bu 'yanlış anlaşılmayı' bilerek servis etti. Amaç ise Hamas'ı bir kara istilasının başladığına inandırmaktı. IDF bu sayede Hamas güçlerinin yer altı tünellerine çekilmesini sağladı ve daha sonra bu noktaları hedef aldı. Bu saldırılarda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi ise henüz gelmedi.