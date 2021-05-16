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    Filistinliler, İsrail’e karşı tünellerle direniyor!

    'de Filistinliler, İsrail’e karşı tünellerle direniyor. Tel- Aviv, Hamas’ın bu tünellerini yıkmak için saldırılarını sürdürüyor. İşte İsrail'in vahşeti ile ilgili tüm detaylar...

    Kurtuluş tüneli

    Gazze'de Filistinliler'in hayata tutunmaları için can damarı olan tüneller, İsrail'in hedefi oldu. İlk olarak 2007'de ortaya çıkan tüneller Hamas'ın İsrail'e karşı koyduğu savaş taktiği olarak biliniyor. 2014 İsrail-Gazze savaşında kullanılan tüneller İsrail'in topraklarına sızmak ve askerleri pusuya düşürmek için kullanılmıştı. İsrail'in hedefinde olan bu tüneller çatışmalar başladığından beri ilk defa görüntülendi. İsrail güçleri (IDF) bu tünelleri yok etmek için yoğun bombardıman yapıyor.



    TUZAĞA DÜŞÜREN HABER
    Hatta bir iddiaya göre, geçtiğimiz günlerdeki 'kara hareketi başladı' skandalının arkasında da bu amaç yatıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, IDF bu 'yanlış anlaşılmayı' bilerek servis etti. Amaç ise Hamas'ı bir kara istilasının başladığına inandırmaktı. IDF bu sayede Hamas güçlerinin yer altı tünellerine çekilmesini sağladı ve daha sonra bu noktaları hedef aldı. Bu saldırılarda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi ise henüz gelmedi.



    BASIN HEDEFTE
    İsrail     Ordusu'nun bombardımanı sonucu Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri de yaralandı.



    İsrail uçakları dün de Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu. Yaralı veya ölü hakkında bilgi verilmedi.



        MUCİZE
        İsrail'İn Gazze'ye saldırıları sürerken bölgeden yürek yakan haber ve görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında ailesinin 10 üyesini kaybeden 5 aylık bebek enkazdan canlı çıkarıldı.



        Enkazdan yürekleri burkan bir detay ortaya çıktı...



        EN ACI FOTO!
        Muhammed         el-Mensi isimli genç, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını çekerken, şehitlerin arasında iki kardeşini de gördü. Yaşadığı dehşeti şöyle anlattı. "Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş. Yahudiler'in katliamlarını belgeliyordum ama kardeşlerimin şehit olduğunu öğrendim. Ahmed ve Yusuf şehit oldular. Allah rahmet eylesin, onlara dua edin. İki kardeşim de şehit oldu" diye ağladı.



        İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'de özellikle sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı. Yüksek katlı binalara bomba yağdırdı.
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