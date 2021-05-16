Filistinliler, İsrail’e karşı tünellerle direniyor!

Gazze'de Filistinliler'in hayata tutunmaları için can damarı olan tüneller, İsrail'in hedefi oldu. İlk olarak 2007'de ortaya çıkan tüneller Hamas'ın İsrail'e karşı koyduğu savaş taktiği olarak biliniyor. 2014 İsrail-Gazze savaşında kullanılan tüneller İsrail'in topraklarına sızmak ve askerleri pusuya düşürmek için kullanılmıştı. İsrail'in hedefinde olan bu tüneller çatışmalar başladığından beri ilk defa görüntülendi. İsrail güçleri (IDF) bu tünelleri yok etmek için yoğun bombardıman yapıyor.
TUZAĞA DÜŞÜREN HABER
Hatta bir iddiaya göre, geçtiğimiz günlerdeki 'kara hareketi başladı' skandalının arkasında da bu amaç yatıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, IDF bu 'yanlış anlaşılmayı' bilerek servis etti. Amaç ise Hamas'ı bir kara istilasının başladığına inandırmaktı. IDF bu sayede Hamas güçlerinin yer altı tünellerine çekilmesini sağladı ve daha sonra bu noktaları hedef aldı. Bu saldırılarda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi ise henüz gelmedi.
BASIN HEDEFTE
İsrail Ordusu'nun bombardımanı sonucu Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri de yaralandı.
İsrail uçakları dün de Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu. Yaralı veya ölü hakkında bilgi verilmedi.