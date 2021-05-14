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    • Dünya
    • 14.05.2021 10:20
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    • 14.05.2021 10:20
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan provokasyonlarına destek! Skandal çağrı

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yönetiminin ‘Azerbaycan sınır ihlalinde bulunuyor’ manipülasyonuna destek vererek, “Azerbaycan, sınır bölgelerinden çekilmeli” dedi. Öte yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ı 'topraklarına asker kaydırmakla' suçlamamıştı. Ermenistan başsavcısının "toprak bütünlüğünün ihlaline" yönelik Azerbaycan’a ceza davası açtığı öne sürülmüştü.

    Macron’dan Ermenistan provokasyonlarına destek!

    savaşında Azerbaycan tarafından ağır yenilgi alan 'ın Başbakanı 'ın "Azerbaycan sınırımızı ihlal etti" iddiasında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı , Facebook hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan'a destek verdi. Macron, Azerbaycan'ın Ermenistan sınır bölgelerinden 'askerlerini derhal çekmesini' talep ederek, "Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ermenistan topraklarını işgal etti. Derhal geri çekilmeleri gerekiyor" diye yazdı. Ermenice başka bir paylaşımda bulunan Macron, "Ermeni halkına bir kez daha söylüyorum: Fransa dayanışma içinde ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı. Macron'un ofisinden yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı Fransa'nın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını hatırlattı ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarından derhal çekilmesi gereğini vurguladı" denildi.

    ERMENİSTAN'DAN 'SINIR İHLALİ' SUÇLAMASI
    Öte yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ı 'topraklarına asker kaydırmakla' suçlamamıştı. Ermenistan başsavcısının "toprak bütünlüğünün ihlaline" yönelik Azerbaycan'a ceza davası açtığı öne sürülmüştü.

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    Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Ermenistan provokasyonlarına destek! Skandal çağrı