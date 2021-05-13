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    • Dünya
    • 14.05.2021 00:27
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    • 14.05.2021 01:16
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    'in saldırısında kameramanı ile foto muhabiri yaralandı

    ’in abluka altındaki ’ne düzenlediği hava saldırılarında kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri ve şoförleri yaralandı. Şeridi’ne yönelik hava saldırılarını bölgenin kuzeyindeki El-Bedevi köyü yakınlarında takip ederken yaralanan Alul ile Hassuna, şoförleri ile birlikte Gazze'nin kuzeyindeki nde tedavi altına alındı.

    AA
    İsrail'in saldırısında AA muhabiri ve kameramanı...

    'ne yönelik hava saldırılarını bölgenin kuzeyindeki El-Bedevi köyü yakınlarında takip ederken yaralanan Alul ile Hassuna, şoförleri ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

    Şeridi'nin kuzeyindeki nde tedavi altına alınan çalışanları ile şoförlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Abluka altındaki Gazze'de hükümete bağlı Enformasyon Ofisi, 'in aralarında (AA) ekibinin de bulunduğu li gazetecileri hedef almasını kınadı.

    Enformasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Ummu en-Nasr köyündeki olayları takip eden Filistinli gazetecileri taşıyan ve üzerinde (PRESS) yazılı bir aracı hedef almasını kınıyoruz." denildi.

    Bunun uluslararası insancıl hukukun alenen ihlali ve ona yönelik saldırı olarak değerlendirildiği açıklamada, düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgilenen uluslararası kuruluşlara, Filistin'deki gazetecilere ve medya mensuplarına yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaları ve onlara koruma sağlamaları çağrısında bulunuldu.

    Kudüs ve Gazze'deki olaylar

    Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki 'te yer alan ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

    İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

    Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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