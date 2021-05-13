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    • Dünya
    • 13.05.2021 21:39
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    • 13.05.2021 22:41
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    Cumhurbaşkanı Macron, ile görüşmesinde Hamas'ın 'i vurmasını kınadı

    Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Hamas ve diğer grupların topraklarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirten Macron, Abbas'tan durumu yumuşatmasını istedi. Öte yandan Macron'un siyonist Rothschild & Cie grubunda yönetici olarak çalıştığı biliniyor.

    AA
    takvim.com.tr
    Macron, Hamas'ın İsrail'i vurmasını kınadı

    Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un bölgede şiddetin tırmanmasından endişeli olduğu, şiddetin bir an önce sonlandırılması için tüm taraflarla çalışmaya kararlı olduğu belirtildi.

    HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

    "Sükunete ve barışa dönüş önceliğimizdir." ifadesi kullanılan açıklamada, Macron'un Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştüğü, İsrail'in operasyonları sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

    HAMAS'IN İSRAİL'İ VURMASINI KINADI!

    Macron'un Hamas ve diğer grupların İsrail topraklarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığı ifade edilen açıklamada, Abbas'tan mümkün olan en yakın zamanda durumun sakinleşmesi için nüfuzunu kullanmasını istediği aktarıldı.

    DARBECİ SİSİ'NİN ARACILIĞINA TAM DESTEK VERDİ

        Açıklamada, Macron'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşeceği, Fransa'nın Orta Doğu'daki ana müttefikleriyle irtibatta olduğu, özellikle Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin aracılığına tam destek verdiği kaydedildi.

        ROTH'LARIN PRENSİ

        Macron'un siyonist Rothschild & Cie grubunda yönetici olarak çalıştığı biliniyor. Agnostik olan Macron'un Londra merkezli yahudi sermayenin gücüyle 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerini da kazadığı iddilar arasında...

        FRANSA, ÜLKEDE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİNE İZİN VERMİYOR

        Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Kudüs'teki gerginlikle ilgili gösterilerin yasaklanması talimatını verdiğini bildirdi.

            Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polis müdürlüğüne, başkent Paris'te cumartesi günü düzenlenmesi planlanan Ortadoğu'daki gerginlikle ilgili gösterilerin yasaklamasını talimatı verdiğini belirtti.

            2014'teki gösterilerde kamu düzenine ciddi tehdit oluştuğunu ifade eden Darmanin, polis müdürlükleri ve valiliklere tetikte ve sert olmaları talimatı verildiğini kaydetti.

            Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve insan hakları derneği, cumartesi günü geniş katılımlı Filistin'e destek gösterisi yapmayı planlıyordu.

            POLİS DÜNKÜ GÖSTERİYİ DAĞITMIŞTI

            Fransız polisi, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için başkent Paris'te yapılmak istenen gösteriyi yasaklamıştı.

            Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular kısa süre Filistin lehine slogan atmış, sonrasında polis göstericileri dağıtmıştı.

            Fransa-Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Heilbronn, gösteri sonrası Dışişleri Bakanlığına gitmiş, buradan çıkışta gözaltına alınmış, saatler sonra serbest bırakılmıştı.

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