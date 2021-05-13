Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un bölgede şiddetin tırmanmasından endişeli olduğu, şiddetin bir an önce sonlandırılması için tüm taraflarla çalışmaya kararlı olduğu belirtildi.
HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
"Sükunete ve barışa dönüş önceliğimizdir." ifadesi kullanılan açıklamada, Macron'un Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştüğü, İsrail'in operasyonları sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.
HAMAS'IN İSRAİL'İ VURMASINI KINADI!
Macron'un Hamas ve diğer grupların İsrail topraklarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığı ifade edilen açıklamada, Abbas'tan mümkün olan en yakın zamanda durumun sakinleşmesi için nüfuzunu kullanmasını istediği aktarıldı.
DARBECİ SİSİ'NİN ARACILIĞINA TAM DESTEK VERDİ